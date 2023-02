Zemetrasenie v Turecku zastavilo predvolebnú kampaň opozície

Istanbul 13. februára (TASR) - Turecká rozdrobená opozícia sa mala v pondelok dohodnúť na spoločnom kandidátovi v prezidentských voľbách. Pre katastrofické zemetrasenia sa stretnutie opozičných predstaviteľov odložilo a otázny je aj májový termín volieb. TASR informuje podľa AFP.



Spoločný opozičný kandidát by bol rivalom súčasnej hlavy štátu Recepa Tayyipa Erdogana. Ten je pri moci už 20 rokov. Zdroje z vládnucej strany aj opozície teraz horúčkovito špekulujú, že Erdogan odsunie prezidentské a parlamentné voľby zo 14. mája na iný termín, pretože ničivé zemetrasenie z pondelka 6. februára bolo najhoršou katastrofou v novodobých dejinách Turecka.



"Týmto sa veci menia nielen pre vládu, ale aj pre opozíciu," povedal politológ Berk Esen z Univerzity Sabanci v Istanbule.



Zemetrasenie, a aj akýkoľvek odklad hlasovania, môže politickú scénu zmeniť a prinesie jej nové príležitosti a riziká, hovoria odborníci.



Erdoganovi odporcovia sa nedokázali vyše roka zhodnúť na prezidentskom kandidátovi a teraz majú viac času na dohodu, pretože pondelkové stretnutie bolo odložené na neurčito.



Tento čas musia využiť múdro, dodávajú analytici. Mali by sa pokúšať "napojiť" na hnev ľudí nad obrovskou skazou, ale bez toho, aby sa evidentne snažili získať z tragédie politické body.



"Strašné udalosti dodali politickej opozícii novú muníciu proti vláde. Muníciu poháňanú verejným hnevom a žiaľom," povedal Anthony Skinner, konzultant v oblasti politických rizík.



Od zemetrasenia nepovedal Erdogan o voľbách nič, ale na televíznych obrazovkách sa objavuje mnohokrát denne - objíma preživších a utešuje národ.



Ekonóm Kemal Kiličdaroglu z Republikánskej ľudovej strany (CHP) bol dlho vnímaný ako favorit, ktorý by mohol ukončiť Erdoganovu vládu. Nacionalistická strana Iyi skôr podporuje populárneho starostu Istanbulu Ekrema Imamoglua.



"Opozícia je vo veľmi chúlostivej situácii, keďže jej rozštiepenosť je veľká," dodal Esen. Podľa neho je pravdepodobnejšie, že opozičným kandidátom sa stane Kiličdaroglu, pretože pre niekoho iného "bude čoraz ťažšie, aby v období celonárodného smútku robil kampaň otvorene".



Experti sú presvedčení, že májové voľby sa presunú na jún, čo je hraničný termín, kedy sa podľa ústavy musia uskutočniť. Posun na ešte neskôr nie je možný bez zmeny ústavy, a na to by Erdogan potreboval dvojtretinovú väčšinu v parlamente.