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Zemetrasenie vo Venezuele má 2954 obetí, ocenili aj Slovákov
Desať dní po dvoch otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 začali záchranné tímy ukončovať pátranie po pozostalých, zatiaľ čo príbuzní sa snažia vytiahnuť telá svojich blízkych z trosiek.
Autor TASR
Caracas 4. júla (TASR) — Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z 24. júna sa zvýšil na najmenej 2954, 16.592 ľudí bolo zranených. Vyplýva to z oficiálnych údajov vlády zverejnených v sobotu predsedom Národného zhromaždenia Jorgem Rodríguezom, informovali agentúra AFP a portál eluniversal.com.
Bilancia zo stredy uvádzala 2595 mŕtvych a viac než 12.000 zranených.
Desať dní po tragédii bolo zachránených živých 6462 ľudí a zaznamenalo sa 942 dotrasov, uviedol Rodríguez.
Pri jednom z najhorších zemetrasení v Latinskej Amerike sa bez strechy nad hlavou ocitlo viac ako 16.000 ľudí a úplne sa zrútilo 190 budov, prevažne v pobrežnej oblasti La Guaira ležiacej severne od hlavného mesta Caracas. Poškodených je približne 59.000 budov.
Desať dní po dvoch otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 začali záchranné tímy ukončovať pátranie po pozostalých, zatiaľ čo príbuzní sa snažia vytiahnuť telá svojich blízkych z trosiek.
Kritické obdobie pre záchranné akcie pri katastrofách, ako sú zemetrasenia, sa zvyčajne končí po 72 hodinách, hoci vo štvrtok sa po ôsmich dňoch podarilo spod trosiek vyslobodiť 43-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira.
Do Venezuely 28. júna odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby.
Úsilie tímu, ktorý sa v nedeľu vráti na Slovensko, ocenila udelením medaily Hrdinovia Venezuely aj dočasná prezidenta Delcy Rodríguezová, ktorá im tiež odovzdala ďakovný list slovenskej vláde, uviedol portál eluniversal.com. Medaily a ďakovné listy dostali tímy z celkovo 11 krajín.
Bilancia zo stredy uvádzala 2595 mŕtvych a viac než 12.000 zranených.
Desať dní po tragédii bolo zachránených živých 6462 ľudí a zaznamenalo sa 942 dotrasov, uviedol Rodríguez.
Pri jednom z najhorších zemetrasení v Latinskej Amerike sa bez strechy nad hlavou ocitlo viac ako 16.000 ľudí a úplne sa zrútilo 190 budov, prevažne v pobrežnej oblasti La Guaira ležiacej severne od hlavného mesta Caracas. Poškodených je približne 59.000 budov.
Desať dní po dvoch otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 začali záchranné tímy ukončovať pátranie po pozostalých, zatiaľ čo príbuzní sa snažia vytiahnuť telá svojich blízkych z trosiek.
Kritické obdobie pre záchranné akcie pri katastrofách, ako sú zemetrasenia, sa zvyčajne končí po 72 hodinách, hoci vo štvrtok sa po ôsmich dňoch podarilo spod trosiek vyslobodiť 43-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira.
Do Venezuely 28. júna odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby.
Úsilie tímu, ktorý sa v nedeľu vráti na Slovensko, ocenila udelením medaily Hrdinovia Venezuely aj dočasná prezidenta Delcy Rodríguezová, ktorá im tiež odovzdala ďakovný list slovenskej vláde, uviedol portál eluniversal.com. Medaily a ďakovné listy dostali tímy z celkovo 11 krajín.