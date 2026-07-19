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ZEMETRASENIE: Zasiahlo Peru, vyžiadalo si najmenej jednu obeť
Podľa Geofyzikálneho inštitútu Peru (IGP) zemetrasenie s magnitúdou 5,1 udrelo približne o 21:24 h miestneho času (02:24 h SELČ) južne od mesta Chupaca v regióne Junín.
Autor TASR
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Lima 19. júla (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 5,5 až 5,6 zasiahlo v sobotu neskoro večer juhozápadnú a strednú časť Peru. Vyžiadalo si najmenej jednu obeť na živote a niekoľko zranených. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v hĺbke približne 22 až 24 kilometrov, informovali agentúry Reuters a DPA, píše TASR.
Podľa Geofyzikálneho inštitútu Peru (IGP) zemetrasenie s magnitúdou 5,1 udrelo približne o 21:24 h miestneho času (02:24 h SELČ) južne od mesta Chupaca v regióne Junín. Americká geologická služba USGS v tejto súvislosti uviedla magnitúdu 5,5, zatiaľ čo Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC) informovalo o magnitúde 5,6.
Podľa prvých správ z postihnutej oblasti otrasy spôsobili zútenie viacerých budov. Úrady zatiaľ hlásili najmenej jedného mŕtveho a niekoľko zranených.
Peru leží v oblasti, kde sa stretáva viacero tektonických platní, a spolu s Čile a Ekvádorom sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu v Tichom oceáne, jednej z najaktívnejších seizmických oblastí sveta.
Podľa Geofyzikálneho inštitútu Peru (IGP) zemetrasenie s magnitúdou 5,1 udrelo približne o 21:24 h miestneho času (02:24 h SELČ) južne od mesta Chupaca v regióne Junín. Americká geologická služba USGS v tejto súvislosti uviedla magnitúdu 5,5, zatiaľ čo Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC) informovalo o magnitúde 5,6.
Podľa prvých správ z postihnutej oblasti otrasy spôsobili zútenie viacerých budov. Úrady zatiaľ hlásili najmenej jedného mŕtveho a niekoľko zranených.
Peru leží v oblasti, kde sa stretáva viacero tektonických platní, a spolu s Čile a Ekvádorom sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu v Tichom oceáne, jednej z najaktívnejších seizmických oblastí sveta.