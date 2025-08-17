< sekcia Zahraničie
ZEMETRASENIE: Zranenia utrpelo najmenej 29 ľudí
Otrasy vychádzali z hĺbky desať kilometrov a ich epicentrum bolo v oblasti Poso.
Autor TASR
Jakarta 17. augusta (TASR) - Najmenej 29 ľudí utrpelo v nedeľu ráno zranenia pri zemetrasení s magnitúdou 6,0, ktoré zasiahlo strednú časť indonézskeho ostrova Sulawesi. Oznámili to tamojšie úrady, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Otrasy vychádzali z hĺbky desať kilometrov a ich epicentrum bolo v oblasti Poso. Citelné boli aj v širšom okolí. Zranenia pri nich utrpelo najmenej 29 ľudí, pričom dvaja sú v kritickom stave. Americká geologická služba USGS, ktorá monitoruje zemetrasenia na celkom svete, uvádza magnitúdu 5,8, zatiaľ čo indonézske úrady 6,0.
V Indonézii, rozkladajúcej sa na viac ako 17.000 ostrovoch, sú zemetrasenia časté, pretože leží na tzv. ohnivom kruhu. Týmt termínom sa označuje oblasť zvýšenej seizmickej aktivity, ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.
