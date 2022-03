Zemmour podporil víza pre utečencov z Ukrajiny s väzbami na Francúzsko

Na archívnej snímke z 3. marca 2022 žena plače zatiaľ čo uteká s dvomi synmi do vlaku smerom do Ľvova na železničnej stanici v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Utečenci utekajúci pred vojenským konfliktom na Ukrajine sa navzájom utešujú po ich príchode na moldavsko-ukrajinský hraničný priechod Palanca na hraniciach s Moldavskom 7. marca 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 8. marca (TASR) – Francúzsky krajne pravicový prezidentský kandidát Éric Zemmour vyjadril v utorok presvedčenie, že Ukrajinci s rodinnými väzbami na Francúzsko by mali dostať víza. Naopak, takúto možnosť by nemali mať tí, ktorí utekajú pred ozbrojenými konfliktmi z arabských moslimských krajín. TASR prevzala túto informáciu z agentúry Reuters.povedal Zemmour pre televíziu BFM.Podľa Zemmoura je prípustné uplatňovať odlišné pravidlá pre potenciálnych uchádzačov o azyl z Európy a pre osoby z arabských krajín.uviedol.Zemmour varoval, žena aktuálnu krízu môže spôsobiť utečeneckú vlnu v celej Európe po tom, čo EÚ súhlasila s tým, že Ukrajinci utekajúci pred vojnou majú nárok na dočasnú ochranu v členských krajinách EÚ po dobu troch rokov. Ocenil tiež prísnejší postup Británie, ktorá v pondelok odmietla zmierniť pravidlá pre udeľovanie víz pre ukrajinských utečencov.Zemmoura uznal v januári súd vo Francúzsku vinným z podnecovania k rasovej nenávisti a udelil mu pokutu vo výške 10.000 eur. V septembri 2020 totiž vo vysielaní francúzskej televízie CNews uviedol, že neplnoletí migranti, ktorí prichádzajú do Francúzska bez sprievodu,, ktorí by mali byť poslaní späť do svojej vlasti.Tohto krajne pravicového politika a novinára v minulosti dvakrát usvedčili z nenávistných prejavov, pričom 16-krát ho vyšetrovali pre poburujúce vyjadrenia týkajúce sa imigrácie a islamu.Zemmour v minulosti podporoval ruského prezidenta Vladimira Putina. V septembri 2020 na Twitteri napísal, že Moskva je. Ruský útok na Ukrajinu, ktorý sa začal 24. februára, však Zemmour odsúdil. Od začiatku ruskej invázie klesla Zemmourova podpora v prieskumoch verejnej mienky o tri až štyri percentuálne body na približne 12 percent.