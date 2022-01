Zemmoura uznali za vinného z podnecovania rasovej nenávisti

Paríž 17. január (TASR) - Francúzsky súd uznal v pondelok krajne pravicového prezidentského kandidáta Érica Zemmoura za vinného z podnecovania rasovej nenávisti a udelil mu pokutu vo výške 10.000 eur, informovali agentúry AFP a Reuters.



Udelenú pokutu musí Zemmour splatiť do 100 dní v denných splátkach — každý deň tak musí uhradiť 100 eur. V prípade, ak súdom stanovenú pokutu Zemmour nezaplatí, hrozí mu väzenie.



Zemmourov právny zástupca Olivier Pardo uviedol, že jeho klient, ktorý sa na súdnom konaní v pondelok nezúčastnil, sa proti rozsudku plánuje odvolať.



Konanie, v ktorom súd v pondelok rozhodol, sa týkalo Zemmourovho vyjadrenia zo septembra 2020. Francúzsky prezidentský kandidát vtedy vo vysielaní francúzskej televízie CNews uviedol, že neplnoletí migranti, ktorí prichádzajú do Francúzska bez sprievodu, "sú zlodeji, vrahovia a sexuálni násilníci", ktorí by mali byť poslaní späť do svojej krajiny.



Zemmour ešte vlani vyhlásil, že tento prípad bol "ďalším pokusom" o jeho "zastrašenie", pričom dodal, že "nebude umlčaný".



Tohto krajne pravicového politika a novinára v minulosti už dvakrát usvedčili z nenávistných prejavov, pričom už 16-krát ho vyšetrovali pre poburujúce vyjadrenia týkajúce sa imigrácie a islamu.



V roku 2011 mu súd taktiež udelil pokutu 10.000 eur za vyhlásenie, že "väčšina drogových dílerov sú Černosi a Arabi", a v roku 2018 dostal zase pokutu vo výške 3000 eur pre jeho vyjadrenie o moslimskej "invázii" vo Francúzsku.



Kandidatúra tohto kontroverzného novinára v prezidentských voľbách si vyslúžila vo Francúzsku značnú pozornosť. Vlani prieskumy verejnej mienky dokonca niekoľko týždňov naznačovali, že Zemmour má šancu skončiť vo voľbách druhý za súčasným francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Jeho popularita však odvtedy mierne klesla a momentálne sa v prieskumoch umiestňuje na štvrtom mieste, píše Reuters.