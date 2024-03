Žena hodila Molotovov koktail do ruskej školy s volebnými miestnosťami

Moskva 15. marca (TASR) - Žena hodila v piatok Molotovov koktail do školy v Petrohrade, v ktorej sú hlasovacie miestnosti počas ruských prezidentských volieb. Oznámili to volebné úrady. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Podozrivá je vo veku dvadsiatničky, napísal volebný predstaviteľ Maxim Meiksin na sociálnej sieti Telegram. "Policajti tieto protizákonné kroky okamžite zastavili. Nikto nebol zranený," dodal.



Predtým AFP s odvolaním sa na ruské úrady informovala, že v Rusku bolo v prvý deň prezidentských volieb zadržaných najmenej sedem ľudí, ktorí sa vo volebných miestnostiach dopustili vandalizmu. Úrady pritom neuviedli, či išlo o protesty proti Vladimirovi Putinovi, ktorý ako kandidát nemá prakticky žiadneho súpera.



Hlasovanie v prezidentských voľbách potrvá tri dni, do nedele. Koná sa v čase, keď sa Západ snaží potrestať Moskvu za jej inváziu na Ukrajinu a po tom, čo Kremeľ v Rusku prakticky rozdrvil celú opozíciu.