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Sobota 13. jún 2026
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Žena je po útoku žraloka v Austrálii v kritickom stave

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Žralok biely hľadá vhodnú korisť vo vodách pri pobreží mexického Guadalupe Foto: TASR/AP

Austrálski vedci sa domnievajú, že čoraz preplnenejšie vody a rastúce teploty oceánov menia migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k nárastu počtu takýchto útokov.

Autor TASR
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Sydney 13. júna (TASR) - Na obľúbenej pláži v austrálskom Sydney v sobotu napadol ženu žralok. Polícia uviedla, že ženu vo kritickom stave letecky previezli do priľahlej nemocnice. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Ženu (tridsiatničku) vytiahli z vody okoloidúci, ktorí jej poskytli prvú pomoc ešte pred príchodom záchranných služieb,“ uviedla polícia. Dodala, že žena utrpela vážne poranenia rúk a nôh.

K útoku došlo na pláži Coogee Beach, ktorú spolu s ďalšími pozdĺž východného pobrežia Sydney preventívne uzavreli.

V Austrálii došlo v tomto roku celkovo k štyrom smrteľným útokom žralokov. Podľa databázy stretov týchto predátorov s ľuďmi bolo v Austrálii od roku 1791 zaznamenaných takmer 1300 incidentov spojených so žralokmi, z ktorých viac než 260 malo za následok smrť.

Austrálski vedci sa domnievajú, že čoraz preplnenejšie vody a rastúce teploty oceánov menia migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k nárastu počtu takýchto útokov.
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