Žena, ktorá hodila mliečny koktail po Farageovi, dostala podmienku

Londýn 16. decembra (TASR) - Britský súd v pondelok udelil podmienečný trest žene, ktorá počas predvolebnej kampane hodila mliečny koktail po krajne pravicovom politikovi a lídrovi strany Reform UK Nigelovi Farageovi. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Pohár s mliečnym nápojom hodila 25-ročná Victoria Thomas Bowenová po Farageovi začiatkom júna v čase vrcholiacej predvolebnej kampane do Dolnej snemovne britského parlamentu. Incident sa udial v okrsku Clacton východne od Londýna, v ktorom sa líder Reform UK uchádzal o zvolenie.



Bowenová sa k činu priznala. Príslušný sudca páchateľku v pondelok odsúdil na 13 týždňov väzenia podmienečne s odkladom na jeden rok.



Farage, ktorého občania prvýkrát zvolili do parlamentu, rozsudok kritizoval. "Žijeme v krajine, kde môžete napadnúť poslanca a nepôjdete do väzenia," napísal na sociálnej sieti X. Uviedol tiež, že rozsudok je "najnovším príkladom dvojakej spravodlivosti".



Krajne pravicový politik sa taktiež na súde sťažoval, že útokom sa "cítil ponížený" a čin prispel k "rastúcim obavám o jeho bezpečnosť". Bowenovej právnik zároveň na pojednávaní uviedol, že jeho klientka od incidentu dostala viacero výhražných správ.



Agentúra AFP pripomína, že strana Reform UK sa po júlových voľbách prvýkrát dostala do britského parlamentu, kde ju zastupuje päť poslancov.