Žena, ktorá kritizovala blokovanie Instagramu v Turecku je zadržaná

Ankara 13. augusta (TASR) - Turecký súd nariadil v pondelok zatknutie ženy obvinenej z podnecovania nenávisti a urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorého sa vraj dopustila kritikou blokovania prístupu na sociálnu sieť Instagram. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na turecké médiá.



Turecký úrad pre informačné a komunikačné technológie nariadil 2. augusta zablokovanie Instagramu bez udania konkrétneho dôvodu. Predstavitelia vlády neskôr uviedli, že dôvodom bolo nedodržiavanie zákonov zo strany prevádzkovateľa.



Prístup na Instagram následne Ankara obnovila v noci na nedeľu, pričom tvrdila, že jeho prevádzkovateľ prisľúbil spoluprácu s úradmi na odstránení uvedených problémov.



Zmienená žena bola jednou z okoloidúcich, ktorá sa minulý týždeň vyjadrila k blokovaniu Instagramu v rozhovore zverejnenom na platforme YouTube. "Je to nesprávne. Prezident nemôže zakázať Instagram, len preto, že si zmyslí," povedala. Kritizovala Erdogana aj ďalších, ktorí blokovanie tejto sociálnej siete presadzovali.



Spoločnosť Meta Platforms, ktorá Instagram vlastní, sa k jej zadržaniu bezprostredne nevyjadrila.



Ženu vzali do väzby v pondelok na základe zatykača, ktorý vydal súd v západotureckom meste Izmir. Došlo k tomu po tom, ako šéf tureckej Štátnej rady pre monitorovanie vysielania (RTÜK) kritizoval obdobné pouličné rozhovory zverejňované na sociálnych sieťach s tým, že "manipulujú verejnú mienku".



Reuters pripomína, že k samotnému blokovaniu Instagramu pristúpila Ankara po tom, ako riaditeľ komunikačného odboru kancelárie prezidenta túto platformu kritizoval za to, že ľuďom údajne bránila zverejňovať sústrastné odkazy pre zosnulého vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju, ktorý zahynul pri útoku v Iráne. Haníja bol blízkym spojencom Erdogana.