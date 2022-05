Žena, ktorá sa ako 15-ročná pridala k IS, dostala podmienečný trest

Berlín 18. mája (TASR) - Nemku Leonoru Messingovú, ktorá sa ako 15-ročná pridala k militantnej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, odsúdili v stredu na dvojročný podmienečný trest za členstvo v teroristickej organizácii. Zároveň však bola zbavená obvinení z napomáhania pri páchaní zločinov proti ľudskosti. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Prokuratúra obviňovala 22-ročnú Messingovú okrem členstva v IS aj z toho, že si s manželom v Sýrii v roku 2015 kúpili a zotročili jezídsku ženu. Messingovej vinu však v tomto smere nebolo možné dokázať, nakoľko bola v čase spáchania týchto činov maloletá. Súdny proces s ňou sa konal bez účasti verejnosti v meste Halle.



Niekdajšia mažoretka Messingová utiekla z domu do Sýrie v roku 2015 ako 15-ročná. Keď prišla do mesta Rakka, ktoré bolo v tom čase de facto hlavným mestom IS v Sýrii, vydala sa za nemeckého občana a známeho džihádistu Martina Lemkeho.



Messingová, ktorá mu následne porodila dve dcéry, napokon skončila v tábore na severe Sýrie ovládanom Kurdmi. Lemkeho podľa vyhlásenia dvoch z jeho manželiek zadržali v roku 2019 Sýrske demokratické sily.



V decembri 2020 sa podarilo Messingovú aj s deťmi repatriovať nazad do vlasti v rámci jednej zo štyroch operácií, pri ktorých sa zo Sýrie do Nemecka vrátilo celkovo 54 osôb, väčšinou detí.



Nemecký súd vyniesol v novembri vôbec prvý rozsudok na svete, v ktorom označil zločiny páchané na menšine jezídov za genocídu. Táto kurdsky hovoriaca menšina zo severného Iraku je už roky prenasledovaná militantmi z IS, ktorí vraždia jej mužov, znásilňujú ženy a maloletých jezídov verbujú ako detských vojakov.