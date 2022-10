Žena nechala Putinovi odkaz na hrobe jeho rodičov, hrozí jej väzenie

Moskva 12. októbra (TASR) - Až päťročné väzenie hrozí 60-ročnej Ruske, ktorá nechala nápis so želaním smrti pre ruského prezidenta Vladimira Putina na hrobe jeho rodičov. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



Ženu Irinu Cybanevovú zatkli v pondelok v Petrohrade u nej doma. Je obvinená zo "znesvätenia tiel zosnulých a ich pohrebného miesta", píše Sky News s odvolaním sa na denník The Moscow Times.



Cybanevová údajne ručne napísaný odkaz položila na hrob deň pred Putinovými 70. narodeninami, ktoré si pripomenul v piatok 7. októbra. Presné znenie odkazu nie je známe. Žena mu však želala smrť, píše The Moscow Times s odvolaním sa na vyjadrenie jej syna pre ruské nezávislé médiá.



Cybanevová bude na polícii zadržiavaná do piatku a v prípade dokázanie viny jej hrozí až päť rokov vo väzení, píše Sky News.