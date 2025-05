Žena podozrivá z útoku v Hamburgu má byť prijatá do liečebne

Berlín 24. mája (TASR) - Nemecký súd nariadil umiestnenie 39-ročnej ženy, podozrivej z piatkového útoku na železničnej stanici v Hamburgu, do psychiatrickej liečebne. Informovala o tom v sobotu polícia. Žena čelí obvineniu v 15 prípadoch pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví, uviedla TASR na základe správy agentúry DPA.



Podľa polície žena útočila na cestujúcich v piatok okolo 18:00 h na nástupišti medzi koľajami 13 a 14. Vyšetrovatelia už v ten istý deň vylúčili politickú motiváciu činu. „Naopak, v súčasnosti existujú veľmi konkrétne indície, že podozrivá trpí duševnou poruchou,“ uviedla polícia.



Pri útoku utrpelo zranenia 18 ľudí vo veku od 19 do 85 rokov, pričom všetci sú v stabilizovanom stave.



DPA spresnila, že tri ženy vo veku 24, 52 a 85 rokov a jeden 24-ročný muž boli prevezení do nemocnice so život ohrozujúcimi zraneniami. Sedem ďalších osôb utrpelo vážne poranenia a ďalších sedem bolo zranených ľahko.



Nemecká polícia sa v sobotu poďakovala dvom okoloidúcim, ktorí pomohli útok na nástupišti zastaviť.



V reakcii na incident šéf nemeckého Odborového zväzu polície (GdP) Andreas Rosskop vyzval na využívanie technológií založených na umelej inteligencii, ktoré by podľa neho mohli pomôcť predchádzať podobným útokom v budúcnosti.