Žena porodila cudzie dieťa po zámene embrya

Canberra 11. apríla (TASR) - Austrálčanka porodila dieťa cudzieho páru po tom, čo jej lekár na klinike pre liečbu neplodnosti počas tzv. mimotelového oplodnenia (IVF) omylom zaviedol nesprávne embryo. Oznámil to predstaviteľ siete kliník vo svojom ospravedlňujúcom liste a dodal, že došlo k „ľudskej chybe“. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Skupina Monash IVF je zodpovedná za takmer takmer štvrtinu zákrokov IVF v Austrálii. Ako uviedla, vo februári sa dozvedela, že na jej klinike v meste Brisbane lekár zaviedol žene nesprávne embryo. Mimotelové oplodnenie bolo úspešné a žene oznámili incident s nesprávnym embryom hneď, ako ho odhalili.



Na chybu prišli na klinike po tom, čo biologickí rodičia požiadali o presun zvyšných embryí na inú kliniku. „Namiesto toho, aby sa našiel očakávaný počet embryí, zostalo v sklade ďalšie embryo pre biologických rodičov,“ uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení, píše denník The Guardian.



Klinika neuviedla identitu rodičov ani ich reakciu na udalosť. Situáciu však opísala ako znepokojivú.



„Všetci v Monash IVF sme zničení a chceme sa ospravedlniť všetkým, ktorých sa to týka,“ uviedol Generálny riaditeľ Michael Knaap vo svojom vyhlásení. Dodal, že tento incident si vyžiadal dodatočné audity, ktoré ukázali, že išlo o ojedinelý prípad.



Stanica BBC však informovala o tom, že tá istá klinika minulý rok vyplatila 56 miliónov austrálskych dolárov stovkám pacientov, ktorých embryá boli zničené napriek tomu, že boli životaschopné.



Najnovší incident podľa agentúry Reuters vzbudil pozornosť na odvetvie, ktoré bolo donedávna do veľkej miery samoregulované. Vyvolal tiež obavy o bezpečnostné protokoly na klinikách IVF.



Po zverejnení informácie o udalosti boli tiež oslabené akcie spoločnosti Monash IVF, ktoré sa prepadli o 35 percent, čo predstavuje ich najväčší pokles od vstupu na burzu pred viac ako desiatimi rokmi. Monash IVF má kliniky aj v Malajzii, Singapure a Indonézii.