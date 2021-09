Žena s Downovým syndrómom prehrala súd o interrupčný zákon

Londýn 23. septembra (TASR) - Žena s Downovým syndrómom vo štvrtok prehrala súdny proces, v ktorom žalovala britskú vládu za to, že pri zistení tejto genetickej odchýlky u plodu umožňuje vykonanie interrupcie až do pôrodu. Informovala o tom agentúra AP.



Heidi Crowterová (26), ktorej žalobu podporili ďalšie dve osoby, argumentovala, že britský interrupčný zákon je diskriminačný voči ľuďom s Downovým syndrómom a porušuje Európsky dohovor o ľudských právach.



Interrupcie v Anglicku, Walese a Škótsku sú povolené do 24. týždňa tehotenstva, avšak zákon umožňuje ich vykonávanie aj neskôr, ak existuje "významné riziko, že dieťa by po narodení trpelo fyzickou alebo psychickou abnormalitou spôsobujúcou závažný hendikep".



Crowterová, ktorá sa nedávno vydala, považuje tento zákon za "urážlivý" voči ľuďom s Downovým syndrómom. Súd však žalobu po dvojdňovom pojednávaní zamietol s tým, že cieľom platného zákona je zabezpečiť rovnováhu medzi právami nenarodeného dieťaťa a matky.



Predkladateľka návrhu už avizovala, že sa proti rozsudku odvolá.