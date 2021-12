Pre pozitívny test ostala žena v izolácii na toalete

Reykjavík 31. decembra (TASR) - Americká učiteľka strávila päť hodín v dobrovoľnej izolácii na toalete lietadla po tom, ako jej počas letu vyšiel pozitívny test na koronavírus. V piatok o tom informovala britská verejnoprávna stanica BBC.



Marisa Fotieoová podľa vlastných slov začala mať bolesti hrdla počas letu z 20. decembra z amerického Chicaga do islandskej metropoly Reykjavík. Fotieoová si následne spravila antigénový samotest, ktorý potvrdil, že je infikovaná koronavírusom.



Zvyšok letu preto strávila na toalete, pred ktorý jej letušky nosili jedlo a pitie. Bezprostredne nebolo jasné, či sa Američanka musela pred nástupom do lietadla preukázať negatívnym covid testom.



"Bola to šialená skúsenosť," povedala Fotieoová pre americkú stanicu NBC News. "(V lietadle bolo) 150 ľudí, strašne som sa bála, že ich nakazím," dodala.



O svojom zážitku natočila video, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Tiktok, kde si ho pozrelo veľké množstvo ľudí. Fotieoová obzvlášť ocenila prácu letušky, ktorá jej počas piatich hodín strávených na záchode pomáhala a nosila jej všetko potrebné.



Po prílete na Island sa Američanka odobrala do karantény v hoteli Červeného kríža.



V dôsledku vysokonákazlivého variantu omikron vo svete aktuálne opäť rastie počet ľudí nakazených koronavírusom, najviac však v Severnej Amerike a Európe. V poslednom týždni boli zrušené tisícky letov pre nedostatok pilotov a ďalších zamestnancov letového personálu, ktorí museli po pozitívnom teste alebo blízkom kontakte s infikovaným odísť do karantény.