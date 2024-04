Žena strieľala na vodičov: Vnukol mi to Boh kvôli zatmeniu Slnka

Washington 9. apríla (TASR) — Ozbrojená žena postrelila v pondelok dvoch vodičov po tom, čo sa odhlásila z hotela v americkom štáte Florida a tamojšiemu personálu povedala, že bude strieľať, pretože jej to vnukol Boh v súvislosti so zatmením Slnka. Informovala o tom agentúra AP.



Predtým, než ženu zadržala polícia, stihla na diaľnici Interstate 10 postreliť dvoch vodičov. Podľa floridskej polície čelí 22-ročná páchateľka zo štátu Georgia obvineniam z pokusu o vraždu.



Taylon Nichelle Celestineová vošla na diaľnicu približne 180 kilometrov od hraníc Floridy s Alabamou a zamierila na západ. Na úseku dlhom zhruba osem kilometrov niekoľkokrát vystrelila na okoloidúce vozidlo a jeho vodiča zasiahla do ramena, uvádza sa vo vyhlásení polície. Následne začala strieľať na ďalšie vozidlo, ktorého vodiča postrelila do oblasti krku.



Floridská diaľničná hliadka ženu zadržala po tom, čo prešla ďalších zhruba 26 kilometrov. Našla u nej ručnú zbraň kalibru deväť milimetrov a automatickú pušku typu AR-15.