OBRALI JU O MILIÓNY: Žena uverila falošnej polícii a pracovníčke banky

Praha 9. februára (TASR) - Falošnej polícii a rovnako podvodnej pracovníčke banky sa podarilo v Česku vylákať od dôverčivej ženy milióny korún, ktoré patrili jej kamarátke. O prípade vo štvrtok informovala tamojšia polícia. Zároveň apelovala na ľudí, aby nikomu nehovorili údaje k internetovému bankovníctvu či platobnej karte. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Prípad sa začal telefonátom, v ktorom sa podvodník predstavil ako príslušník cudzineckej polície. Avizoval, že jej zavolá pracovníčka banky. Tá ju informovala, že jej účet bol napadnutý a ponúkla svoju pomoc. Vypýtala si jej osobné údaje a tiež údaje k internetovému bankovníctvu.



"Dôverčivá žena požiadavke vyhovela a potom pod legendou prevodu peňazí zo svojho účtu na bezpečné miesto potvrdila prevod troch transakcií v hodnote 150.000 korún," opísala polícia. Peniaze zrejme pre chybu z účtu neodišli. Podvodníci preto pokračovali v manipulovaní ženy.



Využili fakt, že mala dispozičné právo k účtu kamarátky, a primäli ju, aby previedla na svoj účet takmer tri milióny korún (viac ako 126.000 eur). Potom jej dali inštrukcie, aby išla do banky vybrať dva milióny korún.



"Na ulici pri jednom z priechodov pre chodcov odovzdala pod rúškom tmy celý obnos cudziemu mužovi. Peniaze mu dala až potom, ako jej povedal vopred dohodnuté bezpečnostné heslo, na ktorom sa dohodla s volajúcou úradníčkou," pokračovala v opise podvodu polícia.



Nasledujúci deň jej telefonovali opäť s tým, že peniaze sú bezpečne uložené a so žiadosťou, aby vybrala aj zvyšný milión. Žena peniaze odovzdala rovnako ako v predchádzajúci deň.



S tušením, že bola podvedená, sa nakoniec obrátila na olomouckých kriminalistov. Polícia prípad preveruje pre podozrenie zo spáchania zločinu podvodu. Ak páchateľov nájdu a preukážu im vinu, hrozí im väzenie na dva až osem rokov.



"Upozorňujeme občanov, aby nereagovali na telefónne hovory, e-maily či správy, v ktorých sa ich snaží bankový úradník či policajt vmanipulovať do situácie, že ich peniaze sú v ohrození," apelovala česká polícia. Rovnako upozornila, aby cudzím osobám neposkytovali citlivé údaje.