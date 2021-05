Žena z Mali porodila devätorčatá

Bamako 5. mája (TASR) - Žena z afrického štátu Mali porodila v utorok v Maroku devätorčatá a všetkým bábätkám sa "darí dobre", informovala malijská vláda. Marocké úrady však ešte správu nepotvrdili. Išlo by o extrémne zriedkavý prípad, uviedla tlačová agentúra AFP.



Malijská vláda previezla letecky 25-ročnú Halimu Cisseovú, ženu zo severu chudobného západoafrického štátu, do Maroka 30. marca, aby tam dostala lepšiu lekársku starostlivosť. Pôvodne sa očakávalo, že žena čaká sedmorčatá.



Prípady žien, ktoré úspešne v riadnom termíne porodia sedmorčatá, sú zriedkavé - a devätorčatá sú ešte zriedkavejšie.



Hovorca marockého ministerstva zdravotníctva Rašíd Kúdharí uviedol, že nemá žiadne informácie o takomto početnom pôrode v niektorej z marockých nemocníc.



Malijské ministerstvo zdravotníctva však vo vyhlásení napísalo, že Cisseová porodila cisárskym rezom päť dievčat a štyroch chlapcov.



"Matke a bábätkám sa zatiaľ darí dobre," povedala pre AFP malijská ministerka zdravotníctva Fanta Sibyová. Dodala, že ju o tom informoval malijský lekár, ktorý sprevádza Cisseovú v Maroku.



Domov sa majú vrátiť do niekoľkých týždňov, doplnila ministerka.



Lekári sa obávali o Cisseovej zdravie a aj toho, či majú bábätká šancu na prežitie.



Malijské ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že vyšetrenia ultrazvukom vykonané v Mali aj v Maroku ukazovali, že Cisseová čaká sedem detí.



Sibyová zablahoželala "lekárskym tímom v Mali a Maroku, ktorých profesionalita je zdrojom šťastného konca tohto tehotenstva".