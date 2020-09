Žena z najnižšej indickej kasty zomrela po hromadnom znásilnení

Naí Dillí 29. septembra (TASR) - Tínedžerka z najnižšej indickej kasty dalitov, znásilnená štyrmi mužmi z vyšších kást, podľahla v utorok zraneniam. Jej smrť vyvolala hnev aktivistov, politikov a bollywoodskych hviezd po celej Indii, informovala tlačová agentúra AFP.



Približne 200 miliónov indických dalitov, nazývaných aj "nedotknuteľní", už dlho trpí diskrimináciou a týraním a aktivisti tvrdia, že útoky na túto vrstvu spoločnosti sa počas pandémie nového druhu koronavírusu zvýšili.



Devätnásťročnú ženu surovo prepadli 14. septembra v severoindickom štáte Uttarpradéš, uvádza sa v oznámení rodiny podanom na polícii.



Štyroch obvinených zatkli, informovali úrady.



Ženu našli ležať v kaluži krvi a neschopnú pohybu, pretože mala poranený krk a chrbticu. Urýchlene ju odviezli do miestnej nemocnice a v pondelok ju prepravili do hlavného mesta Naí Dillí, keďže jej stav sa zhoršil.



"Zomrela počas liečby v utorok ráno. Postaráme sa o rýchle vyšetrenie a súdny proces v tomto prípade," povedal pre AFP policajný šéf okresu Háthras, Vikránt Vír.



Správa prišla niekoľko mesiacov po tom, čo štvoricu mužov obesili za brutálne hromadné znásilnenie a vraždu študentky v idúcom autobuse v Naí Dillí v roku 2012 - tento prípad sa stal symbolom indického problému so sexuálnym násilím na ženách, venovali sa mu aj celosvetové médiá a spoločnosť Netflix podľa neho nakrútila krimiseriál.



Osobnosti z centra indického filmového priemyslu Bollywood a aktivisti za práva žien na sociálnych sieťach vo veľkom počte odsúdili tento septembrový útok.



"Smutný, veľmi smutný deň. Ako dlho ešte dovolíme, aby to pokračovalo?" napísal režisér a producent Farhan Akhtar.



Aktivistka Kavita Krišnanová napísala, že útok je odrazom "oveľa širšieho systematického násilia" proti dalitským ženám.



Prijanka Gándhíová, členka opozičnej strany Indický národný kongres, obvinila z útoku zhoršujúcu sa situáciu, pokiaľ ide o dodržiavanie zákonov v štáte Uttarpradéš, kde vládne Indická ľudová strana (BJP) strana premiéra Naréndru Módího.



Ženy v Indii sú vystavené alarmujúcemu stupňu sexuálnych útokov, bez ohľadu na ich kastu či spoločenskú vrstvu.



V krajine bolo v roku 2018 hlásených takmer 34.000 znásilnení, ale údaje sú pokladané len za vrchol ľadovca, pretože mnoho obetí má príliš veľký strach, aby to ohlásili na polícii.