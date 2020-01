Žena zamaskovala príznaky horúčky a priletela z Wu-chanu do Francúzska

Londýn 24. januára (TASR) - Čínske veľvyslanectvo Paríži vypátralo ženu, ktorá tabletkami potlačila príznaky horúčky a letecky sa dopravila z čínskeho mesta Wu-chan do Francúzska, informovala v piatok stanica BBC. Wu-chan je epicentrom nového smrteľného koronavírusu.



Žena Wu-chan opustila ešte predtým, ako Čína zastavila lety a železničné spoje smerujúce z tohto mesta. Na letisku však už boli umiestnené infračervené teplomery.



Žena sa na sociálnych sieťach uviedla, že sa jej horúčku podarilo potlačiť pomocou tabletiek. Neskôr uverejnila fotografiu, ktorá ju údajne zachytáva počas večere v michelinskej reštaurácii vo francúzskom meste Lyon.



"Konečne si môžem dať dobré jedlo," napísala žena na sociálnej sieti WeChat. Dodala, že pred odletom mala horúčku a kašeľ. Podľa svojich vyjadrení bola na smrť vystrašená a užívala lieky znižujúce horúčku.



Čínske veľvyslanectvo oznámilo, že so ženou nadviazalo spojenie v stredu a požiadalo ju, aby sa obrátila na zdravotnícke služby. Vo štvrtok ministerstvo uviedlo, že žena už viac netrpí horúčkou a ani príznakmi kašľa.



Nový koronavírus dostal označenie 2019-nCoV. Prvýkrát ho zaznamenali koncom roka 2019 v 11-miliónovom meste Wu-chan, ktoré Čína medzičasom prakticky izolovala od okolitého sveta.



Koronavírus sa rozšíril aj do iných oblastí Číny a prípady ochorení hlásili tiež v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane a v USA. Väčšina osôb nakazených týmto ochorením má príznaky podobné chrípke vrátane horúčok, kašľa, dýchavičnosti, podráždeného hrdla a nádchy.



Vírus si doteraz vyžiadal najmenej 26 obetí na životoch a 830 ľudí sa ním nakazilo.