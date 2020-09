V azylovom centre v USA sa údajne robia nechcené hysterektómie

Washington 17. septembra (TASR) - Zdravotná sestra Diana Wootenová a nemenované ďalšie ženy obvinili personál zadržiavacieho strediska pre migrantov v americkom štáte Georgia, že vykonáva nechcené hysterektómie. Napísala o tom v stredu agentúra AP.



Oficiálnu sťažnosť na stredisko v pondelok podali právnici v mene Wootenovej, ako aj v mene žien, ktoré tam sú zadržané.



Wootenová tvrdí, že tamojší gynekológ vykonáva ženám zbytočné zákroky vrátane chirurgického odstránenia maternice, teda hysterektómie. Tieto operácie údajne prebiehajú bez informovaného súhlasu žien.



Traja právnici identifikovali uvedeného gynekológa ako Mahendru Amina, ktorého federálna polícia vyšetrovala v roku 2015 v súvislosti s finančnými podvodmi.



Zadržiavacie stredisko spravuje Imigračný a colný úrad (ICE), ktorý spadá pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť USA.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová spolu s ďalšími viac ako 160 členmi Demokratickej strany v utorok vyzvala v liste adresovanom generálnemu inšpektorovi ministerstva Josephovi Cuffarimu na "okamžité vyšetrenie" sťažností, píše britský denník The Guardian. Demokrati žiadajú správu o stave vyšetrovania do 25. septembra.



Pelosiová uviedla, že ak sú tieto obvinenia pravdivé, tak ide o "ohromujúce zneužite ľudských práv."



Imigračný úrad obvinenia popiera a tvrdí, že od roku 2018 boli v stredisku vykonané len dve hysterektómie.



"Obvinenia vyšetrí nezávislý úrad v plnej miere, avšak ICE dôrazne popiera, že by na zadržaných osobách vykonával experimentálne lekárske zákroky," uviedla vo vyhlásení hlavná zdravotníčka imigračného úradu ICE Ada Riverová.