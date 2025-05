Žene podozrivej z piatkového útoku v minulosti súd nariadil liečenie

Berlín 25. mája (TASR) - Tridsaťdeväťročná žena podozrivá z piatkového útoku na železničnej stanici v nemeckom meste Hamburg bola polícii známa už od roku 2021, uviedli v nedeľu tamojšie úrady. Ženu iba deň pred útokom prepustili z psychiatrickej liečebne, kam ju súd poslal po inom incidente zo začiatku mája. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Podozrivá žena pochádza zo spolkovej krajiny Dolné Sasko a podľa hovorcu tamojšieho ministerstva vnútra sa od roku 2021 „niekoľkokrát objavila na policajných staniciach a vykazovala jasné známky duševnej choroby“.



Hovorca tiež informoval, že polícia minulý rok začala ženu vyšetrovať v súvislosti s niekoľkými prípadmi. Po incidente zo začiatku mája jej súd nariadil umiestnenie v psychiatrickej liečebni, kde strávila tri týždne. Ženu podľa hovorcu prepustili len deň pred útokom v Hamburgu.



K útoku, ktorý zranil 18 ľudí, došlo v piatok večer. Žena na cestujúcich podľa polície útočila na nástupišti medzi koľajami 13 a 14 a je obvinená v 15 prípadoch pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví. V sobotu ju súd nariadil umiestniť do psychiatrickej liečebne. Žena sa na súde k činu priznala.



Polícia už vopred vylúčila, že by mal útok na železničnej stanici politický motív. Naopak, podľa nej existujú veľmi konkrétne indície, že podozrivá trpí duševnou poruchou. Útok pomohli zastaviť dvaja okoloidúci.



Medzi zranenými sú tri ženy vo veku 24, 52 a 85 rokov, ako aj 24-ročný muž, ktorých po útoku previezli do nemocnice so život ohrozujúcimi zraneniami. Ostatní utrpeli ľahšie alebo závažnejšie poranenia. Všetci 18 sú momentálne v stabilizovanom stave.