Ženeva pozastavila verejnú dopravu medzi Francúzskom a Švajčiarskom

Ženeva 1. júla (TASR) - Úrady v švajčiarskom meste Ženeva v noci na sobotu pozastavili cezhraničnú verejnú dopravu medzi Francúzskom a Švajčiarskom. Autobusy cestujúcich doviezli len po francúzske hranice. Mestskí predstavitelia sa tak rozhodli v súvislosti s protestami, ktoré vo Francúzsku vypukli po smrti 17-mladíka zastreleného políciou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Smrť 17-ročného tínedžera alžírskeho pôvodu bola zachytená na video, ktoré vyvolalo debatu o správaní francúzskych policajtov. Policajt mladíka postrelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď ho v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok v meste Nanterre na predmestí Paríža. Incident vyvolal v celom Francúzsku vlnu násilných protestov.



Francúzsko pristúpilo v piatok k ďalším opatreniam zameraným na potlačenie nepokojov. Na celom území krajiny okrem iného prestala od 21.00 h až do odvolania premávať autobusová a električková doprava.



Ženeva je druhé najväčšie mesto Švajčiarska a nachádza sa na hraniciach s Francúzskom. Z toho dôvodu prevádzkuje aj množstvo cezhraničných liniek verejnej dopravy, pripomína AFP.



"Odporúčame našim pasažierom, ktorí cestujú cezhraničnými linkami hromadnej dopravy, aby si cestu naplánovali podľa aktuálnych informácií na oficiálnej webstránke a v aplikácii," uviedol ženevský dopravný podnik TPG.



Agentúra AFP pripomína, že veľká časť ženevskej ekonomiky závisí práve od ľudí, ktorí do mesta prichádzajú za prácou, no žijú vo Francúzsku, keďže náklady na bývanie sú tam omnoho lacnejšie.