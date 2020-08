Rozhovory o Sýrii prerušili, u troch delegátov zistili koronavírus

Generálny tajomník OSN António Guterres v Madride 11.decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR

Ženeva 24. augusta (TASR) - Zasadnutie sýrskeho ústavodarného výboru v sídle OSN v Ženeve v pondelok pozastavili po tom, ako u troch delegátov potvrdili nákazu koronavírusom SARS-CoV-2. Rokovania prerušili iba niekoľko hodín po ich začiatku, informovala agentúra AFP.Kancelária osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Geira Pedersena podľa svojho vyjadrenia dostala potvrdenie o tom, že "". Ženevské rozhovory preto "".Zástupcovia sýrskej vlády, opozície a občianskej spoločnosti začali v pondelok v poradí už tretie zasadanie sýrskeho ústavodarného výboru, ktorého cieľom je vytvorenie novej ústavy krajiny, uviedla agentúra DPA.Rozhovory obnovili po deväťmesačnej prestávke spôsobenej nezhodami v súvislosti s programom rozhovorov a cestovnými obmedzeniami spôsobenými pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.Delegáti sýrskej vlády, opozície a občianskej spoločnosti pred cestou do Švajčiarska i po príchode absolvovali testy na prítomnosť koronavírusu. V sídle OSN v Ženeve sú takisto zavedené opatrenia v podobe rozstupov medzi sediacimi osobami.Tieto tri skupiny majú pracovať na reforme ústavy v rámci procesu, ktorý by mal viesť k politickému riešeniu občianskej vojny v Sýrii. Tá trvá už takmer 10 rokov a vyžiadala si státisíce životov.Sýrska opozícia podľa DPA dala jasne najavo, že jej očakávania sú nízke. "" povedal člen opozičného rokovacieho výboru.Pedersen pred rokovaniami, ktoré mali trvať týždeň, uviedol, že od nich neočakáva žiadny výrazný pokrok. Dúfa však, že sa podarí zorganizovať ďalšie stretnutia v takomto formáte. Vyslanec OSN by sa mal počas tohto týždňa stretnúť aj s diplomatmi USA, Turecka, Ruska a Iránu.Vytvorenie sýrskeho ústavodarného výboru oznámil 23. septembra 2019 generálny tajomník OSN António Guterres. O jeho sformovaní sa rozhodlo na sýrskej mierovej konferencii v januári 2018 v ruskom meste Soči. Tvorí ho 150 členov z radov predstaviteľov vlády, opozície a občianskej spoločnosti. Každá 50-členná skupina má navyše povinnosť vymenúvať 15 expertov, ktorí sa budú zúčastňovať na uzavretých stretnutiach v Ženeve.Washington a Ankara podporujú sýrsku opozíciu. Rusko a Irán sú spojencami vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada.