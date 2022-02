Taliban chce rokovať o pomoci Afganistanu

Ženeva 11. februára (TASR) - Afganské hnutie Taliban vo štvrtok požiadalo o priame rokovania s medzinárodným spoločenstvom - ktoré jeho vládu oficiálne neuznáva - o poskytovaní nevyhnutnej humanitárnej pomoci pre Afganistan. Uvádza sa to vo vyhlásení delegácie, ktorá navštívila Ženevu. Informovala o tom agentúra AFP.



Delegácia približne desiatich členov hnutia, ktoré vo Švajčiarsku rokuje s mimovládnymi organizáciami, "vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby urobilo krok vpred s IEA (Islamským emirátom Afganistan) na základe transparentnosti a zodpovednosti a odpovedalo na potrebu humanitárnej asistencie," uvádza sa vo vyhlásení.



Taliban podľa neho chce, aby "všetky humanitárne organizácie pomáhali Afgancom pri uľahčovaní humanitárnej pomoci a logistiky, udržiavaní otvorených hraníc a vytvorení bezpečného koridoru pre humanitárnu pomoc, konvoje, náklad a personál".



Od opätovného prevzatia moci Talibanom v Kábule v auguste 2021 po odchode amerických i medzinárodných jednotiek ohrozuje viac než polovicu populácie Afganistanu hladomor v dôsledku závažnej ekonomickej a finančnej krízy, píše AFP. Organizácia Spojených národov sa už mesiace usiluje o zmiernenie sankcií uvalených na Kábul od augusta 2021 v záujme vyhnúť sa kolapsu krajiny.



Delegáciu Talibanu do Švajčiarska pozvala mimovládna organizácia Appel de Geneva, ktorá robí kampaň na ochranu civilistov v konfliktných zónach. Organizácia je mnohé roky aktívna v Afganistane, pripomína AFP.



V Ženeve, ktorá je domovom viacerých agentúr OSN, má delegácia Talibanu okrem iného absolvovať rozhovory aj s predstaviteľmi Medzinárodného výboru Červeného kríža a vedením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) či európskymi diplomatmi vrátane predstaviteľov švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí. Všetky schôdzky sa odohrávali za zatvorenými dverami.



Švajčiarsko vo štvrtok uviedlo, že návšteva "nepredstavuje legitimizáciu ani uznanie", a zdôraznilo, že jasne vyjadrilo svoje očakávania týkajúce sa dodržiavania ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva a ochrany civilného obyvateľstva.