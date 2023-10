Ženské osobnosti vyzvali na rodovú rovnosť v štruktúrach OSN

New York 2. októbra (TASR) — Skupina bývalých popredných predstaviteliek Organizácie Spojených národov varovala, že nedostatočné zastúpenie žien v OSN má nepriaznivý vplyv na pokrok v oblasti postavenia žien a dievčat na celom svete. TASR správu prevzala v pondelok z denníka The Guardian.



Skupina GWL Voices vyzvala na čo najskoršiu implementáciu pravidla, podľa ktorého by mala byť na čele Valného zhromaždenia (VZ) OSN každý druhý rok žena, čo má zastaviť rastúcu averziu voči rodovej rovnosti.



GWL Voices je skupina presadzujúca multilateralizmus a rodovú rovnosť, ktorá združuje 67 ženských osobností z celého sveta. Založili ju bývalá generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Irina Bokovová, novozélandská expremiérka Helen Clarková a Susana Malcorraová, ktorá pôsobila ako šéfka štábu vtedajšieho šéfa OSN Pan Ki-muna.



"Pohlavie vo všeobecnosti, a najmä práva žien, sa stalo politickým bojiskom. Mnohé práva, o ktorých sme si mysleli, že sú zaručené, zaručené nie sú, a to nie je problém niektorých krajín, je to problém, ktorý sa týka celého sveta," povedala Malcorraová.



Skupina trvá tiež na tom, aby si OSN v roku 2026 zvolila svoju prvú generálnu tajomníčku. Zo 78 predsedov VZ OSN zvolených od roku 1946 boli iba štyri ženy; generálnu tajomníčku OSN nikdy nemala.



Výzva prichádza po tom, ako generálny tajomník OSN António Guterres na tohtoročnom 78. zasadnutí VZ OSN v New Yorku zdôraznil, že mu dominovali muži. "Len štyri ženy podpísali náš zakladajúci dokument. Pohľad na túto miestnosť ukazuje, že sa veľa nezmenilo. ‚My ľudia‘ neznamená ‚my muži‘" konštatoval.



Malcorraová, Clarková a Bokovová sa v roku 2016 uchádzali o post generálneho tajomníka OSN, no zvíťazil bývalý portugalský premiér António Guterres. Už v tom čase bol na štáty vyvíjaný tlak, aby zvolili ženu, pripomína The Guardian.