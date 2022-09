Ženu, ktorá útočila vo Švajčiarsku v mene IS, odsúdili na deväť rokov

Bern 19. septembra (TASR) - Trest odňatia slobody v trvaní deviatich rokov vymeral v pondelok švajčiarsky federálny trestný súd 29-ročnej žene, ktorá v mene Islamského štátu (IS) nožom napadla v obchode dve zákazníčky. Trest bol však dočasne pozastavený, aby mohla podstúpiť psychiatrické liečenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Súd uznal ženu, ktorá nebola z právnych dôvodov menovaná, za vinnú v dvoch bodoch obžaloby z pokusu o vraždu. Okrem toho bolo usvedčená aj z obvinení týkajúcich sa terorizmu, pretože porušila švajčiarske zákony, ktoré zakazujú nadväzovať väzby s islamistickými organizáciami, ako sú al-Káida a IS. Okrem toho čelila aj obvineniam z nelegálnej prostitúcie, ktorej sa mala dopúšťala v rokoch 2017–20.



V centre pozornosti počas celého procesu, ktorý sa konal na súde v meste Bellinzona v talianskojazyčnom regióne Ticino – v ktorom k útoku prišlo – bolo ženino mentálne zdravie.



Útok, počas ktorého nikto neprišiel o život, sa odohral 24. novembra 2024 v obchodnom dome Manor v meste Lugano na juhu Švajčiarska. Odsúdená vtedy zaútočila na dve náhodne nakupujúce ženy a pokúsila sa im podrezať hrdlo.



Podľa obžaloby, ktorú predložila generálna prokuratúra, odsúdená žena konala pri útoku "úmyselne a kruto", kričala "Alláhu akbar" a "pomstím proroka Mohameda" a vyhlásila, že útok pácha v menej Islamského štátu.



Jedna z obetí útoku utrpela ťažké poranenia krku a druhá utrpela poranenia na jednej ruke a spolu s ostatnými prítomnými zvládla do príchodu polície udržať útočníčku pod kontrolou.



Odsúdená žena je dcérou švajčiarskeho otca a srbskej matky. Jej dospievanie poznačila anorexia, pričom nechodila ani na strednú školu. Keď mala 19 rokov, vydala sa za muža s afganským pôvodom a konvertovala na islam. Vlani sa rozviedla.



V roku 2017 nadviazala prostredníctvom sociálnych sieti vzťah s jedným džihádistom zo Sýrie, kam v snahe stretnúť sa s ním neskôr vycestovala. Na sýrskych hraniciach ju zastavili turecké úrady, ktoré ju deportovali späť do Švajčiarska, kde bola neskôr hospitalizovaná na psychiatrickej klinike.