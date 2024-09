Ženu, ktorej firmu spájali s pagermi, vraj chránia tajné služby

Rím 20. septembra (TASR) - Žena, ktorej spoločnosť spájali s tisíckami pagerov, ktoré tento týždeň vybuchli v Libanone a Sýrii, je pod ochranou maďarských tajných služieb. Povedala to jej matka v piatok pre agentúru AP, píše TASR.



Cristiana Bársonyová-Arcidiaconová, výkonná riaditeľka spoločnosti BAC Consulting, sa na verejnosti neobjavila od koordinovaného utorkového útoku na Hizballáh, ktorý sa pripisuje Izraelu.



Taiwanská firma Gold Apollo v stredu vyhlásila, že model pagerov použitý pri utorkovom útoku vyrobila spoločnosť BAC Consulting so sídlom v Budapešti a že ona maďarskej spoločnosti iba poskytla licenciu na svoju značku.



Matka Cristiany Bársonyovej-Arcidiaconovej agentúre AP povedala, že jej dcére sa vyhrážali a "momentálne sa nachádza na bezpečnom mieste pod ochranou maďarských tajných služieb". Tie jej dcére "odporúčali, aby nehovorila s médiami", povedala Beatrix Bársonyová-Arcidiaconová v telefonáte zo Sicílie.



Maďarské bezpečnostné orgány sa k záležitosti nevyjadrili, a tak tvrdenie nebolo možné overiť.



Hovorca maďarskej vlády v stredu uviedol, že pagery dodané Hizballáhu nikdy neboli v Maďarsku a spoločnosť BAC Consulting bola len sprostredkovateľom. Podľa Beatrix Bársonyovej-Arcidiaconovej jej dcéra "do toho nie je nijako zapletená, bola len sprostredkovateľom. Tieto artikle neprešli cez Budapešť... Neboli vyrobené v Maďarsku," dodala.



BAC Consulting má v Budapešti len sídlo a nemá žiadne kancelárie, píše AP s odvolaním sa na ženu, s ktorou agentúra hovorila na adrese sídla firmy.



Webová stránka spoločnosti, na ktorej sa pôvodne písalo o tom, že sa firma zameriava na "environmentálne, rozvojové a medzinárodné záležitosti", je od stredy nedostupná.