Ženu, ktorú postihol na Malte neúplný potrat, odviezli na Malorku

Palma de Mallorca 24. júna (TASR) - Tehotná Američanka Andrea Prudenteová, ktorú na dovolenke na Malte postihol neúplný prirodzený potrat, letecky dopravili na španielsky ostrov Malorka a v tamojšej nemocnici jej už v piatok poskytovali lekársku starostlivosť. Vykonajú jej interrupciu s cieľom zabrániť infekcii. Na Malte totiž zákon zakazuje interrupciu a nepovoľuje ju za žiadnych okolností. Tlačovú agentúru Associated Press (AP) o tom informoval partner ženy Jay Weeldreyer.



Weeldreyer pre AP povedal, že lekári v Univerzitnej nemocnici Son Espases v hlavnom meste ostrova Palma de Mallorca už pripravujú jeho partnerku na zákrok, pri ktorom je odstránia zvyšok tkaniva plodu, pretože inak by infekcia mohla ohroziť život jeho partnerky.



Americkú dvojicu z Malty na Malorku prepravili zdravotníckym evakuačným letom vo štvrtok večer.



Prudenteovú (38) postihlo na dovolenke na Malte 12. júna silné krvácanie, potom nasledovalo predčasné prasknutie amniónového vaku a oddelenie placenty, uviedol partner. Hoci tamojšia nemocnica pozorne sledovala prípadné príznaky infekcie, zariadenie nemohlo urobiť zákrok na dokončenie prirodzeného potratu, vysvetlil vo štvrtok Weeldreyer.



Malta je jedinou členskou krajinou Európskej únie, ktorá zakazuje interrupcie z akýchkoľvek dôvodov. Verejná nemocnica Mater Dei, kde bola Prudenteová hospitalizovaná, agentúre AP oznámila, že nemôže poskytnúť informácie o pacientke z dôvodu zákona o ochrane súkromia.



Dvojica pochádza z mesta Issaquah v americkom štáte Washington, neďaleko Seattlu. Na Maltu pricestovali 5. júna a chceli tam tráviť dovolenku. Prudenteová začala krvácať a o týždeň ju hospitalizovali, spresnil jej partner. Dodal, že partnerka bola 16 týždňov tehotná, keď u nej nastalo krvácanie.



Podľa španielskeho zákona je interrupcia povolená na požiadanie do 14. týždňa tehotenstva a v prípade ohrozenia života či zdravia ženy až do 22. týždňa, pripomína AP.



Nadácia pre práva žien na Malte podala minulý týždeň na súde sťažnosť, v ktorej požaduje legalizáciu interrupcií v tejto maličkej ostrovnej krajine v Stredozemnom mori.