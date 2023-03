Ženu pochovali zaživa, z hrobu ju zachránila brazílska polícia

Rio de Janeiro 30. marca (TASR) - Živú 36-ročnú ženu našli zamurovanú v úzkom priestore v hrobovej stene na cintoríne v Brazílii. Zaživa pochovaná bola približne desať hodín, informovala polícia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Zamestnanci cintorína v meste Visconde do Rio Branco v brazílskom štáte Minas Gerais si v utorok všimli krvavé škvrny okolo čerstvo utesneného otvoru hrobu a privolali záchranné zložky.



"Polícia počula niekoho vo vnútri kričať o pomoc, prerazila tehlovú stenu a vytiahla von ženu, ktorá mala poranenia na hlave a rukách," oznámila polícia.



Obeť zrejme do hrobového miesta zamurovali v pondelok neskoro večer. V hrobovej stene bolo niekoľko desiatok nadzemných hrobov - týmto spôsobom sa na cintoríne šetrí miesto pre ďalšie hrobové miesta.



Bola to pomsta zločineckého gangu, ktorý si v jej dome ukryl drogy a zbrane, ktoré však zmizli. Žena povedala polícii, že k nim vtrhli dvaja maskovaní muži a napadli ju aj manžela; jemu sa však podarilo ujsť.



Obeť útoku zostáva v nemocnici, ale jej "zdravotný stav sa zlepšuje", napísal brazílsky spravodajský portál G1.