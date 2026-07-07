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Ženu podozrivú z pokusu o vraždu v Monaku našli mŕtvu neďaleko Kyjeva
Bombový útok vyvolal šok v Monaku, pre nízke dane obľúbenom mieste svetových boháčov.
Autor TASR
Kyjev 7. júla (TASR) - Ukrajinská polícia v utorok oznámila, že 6. júla našla neďaleko Kyjeva mŕtve telo ženy podozrivej zo spáchania bombového útoku v Monaku. Mala strelné zranenia hlavy a pre podozrenie z jej vraždy zadržali príslušníka tajnej služby a jeho komplica, píše TASR podľa agentúry AFP.
Nájdené telo patrilo „ukrajinskej občianke Anastasii Berezovskej“, uviedla polícia. Po 39-ročnej žene pátral Interpol pre pokus o vraždu podnikateľa ukrajinského pôvodu, jeho partnerky a dospievajúceho syna pomocou balíkovej bomby minulý mesiac v Monaku.
Príslušník tajnej služby sa počas prehliadky k vražde „priznal“, uviedla polícia bez ďalších podrobností. „Uviedol tiež, že o svojich kontaktoch s Berezovskou, prevodoch peňazí pre ňu ani o žiadnych iných svojich krokoch neinformoval nadriadených a konal na vlastnú päsť,“ dodala.
Vyšetrovatelia zistili, že podozriví jej posielali peniaze vo forme kryptomien, a preverovali ich ako „osoby potenciálne zapojené do pokusu o vraždu v Monaku“.
Počas prehliadky domu komplica, ktorý je bývalým príslušníkom bezpečnostných zložiek, „objavili pivničné priestory pripomínajúce mučiareň“, uviedla polícia. Všetky zistenia v tomto prípade boli poskytnuté úradom v Monaku, oznámila.
Monako totožnosť obetí nepotvrdilo, no podľa médií bol terčom útoku 58-ročný cyperský občan Vadym Jermolajev, jeho partnerka a 13-ročný syn. Ako jeden z najväčších developerov sa pravidelne objavoval v zozname 100 najbohatších ľudí Ukrajiny časopisu Forbes. V roku 2019 sa vzdal ukrajinského občianstva v prospech cyperského.
Bombový útok vyvolal šok v Monaku, pre nízke dane obľúbenom mieste svetových boháčov. Knieža Albert II. označil útok za „ohavný zločin“.
Nájdené telo patrilo „ukrajinskej občianke Anastasii Berezovskej“, uviedla polícia. Po 39-ročnej žene pátral Interpol pre pokus o vraždu podnikateľa ukrajinského pôvodu, jeho partnerky a dospievajúceho syna pomocou balíkovej bomby minulý mesiac v Monaku.
Príslušník tajnej služby sa počas prehliadky k vražde „priznal“, uviedla polícia bez ďalších podrobností. „Uviedol tiež, že o svojich kontaktoch s Berezovskou, prevodoch peňazí pre ňu ani o žiadnych iných svojich krokoch neinformoval nadriadených a konal na vlastnú päsť,“ dodala.
Vyšetrovatelia zistili, že podozriví jej posielali peniaze vo forme kryptomien, a preverovali ich ako „osoby potenciálne zapojené do pokusu o vraždu v Monaku“.
Počas prehliadky domu komplica, ktorý je bývalým príslušníkom bezpečnostných zložiek, „objavili pivničné priestory pripomínajúce mučiareň“, uviedla polícia. Všetky zistenia v tomto prípade boli poskytnuté úradom v Monaku, oznámila.
Monako totožnosť obetí nepotvrdilo, no podľa médií bol terčom útoku 58-ročný cyperský občan Vadym Jermolajev, jeho partnerka a 13-ročný syn. Ako jeden z najväčších developerov sa pravidelne objavoval v zozname 100 najbohatších ľudí Ukrajiny časopisu Forbes. V roku 2019 sa vzdal ukrajinského občianstva v prospech cyperského.
Bombový útok vyvolal šok v Monaku, pre nízke dane obľúbenom mieste svetových boháčov. Knieža Albert II. označil útok za „ohavný zločin“.