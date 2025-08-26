< sekcia Zahraničie
Ženu s dvojakým občianstvom odsúdili za špionáž pre ruské tajné služby
Podľa prokuratúry 63-ročná Erna Mojsejevová spolupracovala s ruskou FSB a poskytovala jej informácie o vojenských technológiách v Estónsku.
Autor TASR
Tallinn 26. augusta (TASR) - Súd v Estónsku v utorok odsúdil ženu na tri roky väzenia za odovzdávania informácií ruským tajným službám. Žena má dvojaké estónsko-ruské občianstvo, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa prokuratúry 63-ročná Erna Mojsejevová spolupracovala s ruskou FSB a poskytovala jej informácie o vojenských technológiách v Estónsku. Obvinená bola aj z poskytovania informácií o estónskych policajtoch a Rusoch pracujúcich v Estónsku. Proti rozsudku sa môže odvolať.
Mojsejevová sa dvakrát pokúsila pešo prekročiť estónsko-ruskú hranicu s drahými vínami napriek zákazu vývozu luxusného tovaru do Ruska. Vždy ju zadržali colníci.
„Ruské bezpečnostné služby mapujú nálady v estónskej spoločnosti a postoje Estóncov s cieľom nájsť nových regrútov alebo vykonávať kampane na ovplyvňovanie verejnej mienky,“ uviedla prokurátorka Triinu Olevová Aasová.
„V dôsledku toho môžu byť dôležité aj zdanlivo nepodstatné informácie. Reagujeme preto rozhodne na akékoľvek protiestónske vzťahy a spoluprácu s ruskými bezpečnostnými službami,“ dodala.
Zástupca riaditeľa estónskej vnútornej bezpečnostnej služby (ISS) Taavi Narits tvrdí, že estónski podnikatelia zamestnávajúci ľudí s dvojakým estónsko-ruským občianstvom by si mali byť vedomí rizika. „Lacnejšia pracovná sila neprevažuje nad ohrozením bezpečnosti krajiny,“ dodal.
