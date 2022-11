Ženu spiacu v kontajneri na papier usmrtil lis smetiarskeho auta

Praha 14. novembra (TASR) - Ženu v českom Havířove, ktorá spala v kontajneri na papier, v pondelok usmrtil lis smetiarskeho auta. Polícia uviedla, že okolnosti úmrtia sú predmetom vyšetrovania. TASR správu prevzala zo spravodajského portálu iDnes.cz.



Nešťastie sa stalo o siedmej hodine ráno. Smetiari vyprázdňovali kontajner na papier, keď zrazu z útrob smetiarskeho auta začuli ženský krik. Lis na papierový odpad okamžite zastavili a so ženou ešte chvíľu komunikovali. Na miesto ihneď privolali záchranárov, ktorí však uviaznutej žene už nedokázali pomôcť. Zomrela pravdepodobne na rozsiahle vnútorné zranenia.



Portál iDnes.cz uvádza, že žena bola bezdomovkyňa a do kontajnera vliezla preto, aby sa vrstvami papiera ochránila pred mrazivými nočnými teplotami.



"Polícia v Havířove sa zaoberá nálezom tela v smetiarskom aute. Ide o mladú ženu, u ktorej bola konštatovaná smrť," vyhlásila policajná hovorkyňa Soňa Štětínská. Dodala, že polícia v súčasnosti pátra po totožnosti ženy a snaží sa získať akékoľvek informácie, ktoré by s prípadom mohli súvisieť.