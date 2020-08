Ženu za porušenie karantény odsúdili na šesť mesiacov väzenia

Perth 26. augusta (TASR) - Ženu menom Asher Faye Vanderová Sandenová odsúdili v Austrálii na šesť mesiacov odňatia slobody za porušenie karanténnych opatrení zavedených v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Vanderová Sandenová strávila mesiac v austrálskom štáte Victoria, ktorý je vážne zasiahnutý nákazou ochorenia COVID-19.



Žene povolili odletieť domov do mesta Perth v štáte Západná Austrália, kde mala na vlastné náklady absolvovať 14-dňovú karanténu v hoteli.



Sandenová však namiesto toho tajne pricestovala do Západnej Austrálie na nákladnom aute a zostala v dome svojho partnera, kde ju neskôr zatkli. Ženu zatkli 11. augusta, uvádza webová stránka perthnow.com.



Vanderová Sandenová podľa bola jej právnika v domácej karanténe v partnerovom dome a neprišla do styku so žiadnymi ďalšími osobami.



Sudca Andrew Matthews povedal, že sa dopustila "veľmi vážneho priestupku", ktorý mohol spôsobiť prepuknutie vírusu. Matthews ju odsúdil na šesť mesiacov odňatia slobody.



Ľuďom v Západnej Austrálii, u ktorých sa preukáže porušenie karanténnych pravidiel, hrozí podľa BBC trest odňatia slobody až do 12 mesiacov alebo pokuta vo výške približne 30.354 eur.



Austrálske štáty zaviedli v súvislosti s prechodom hraníc prísne opatrenia po tom, ako počet prípadov nákazy opätovne narástol.