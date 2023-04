Ženu zadržanú po atentáte na blogera v Petrohrade obvinili z terorizmu

Moskva 4. apríla (TASR) - Ruský vyšetrovací výbor (Sledkom) obvinil v utorok z terorizmu Dariu Trepovovú, ktorú zadržali po nedeľnom výbuchu v kaviarni v Petrohrade. Jeho obeťou sa stal ruský provojnový bloger Vladlen Tatarskij. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dvadsaťšesťročná Trepovová bola obvinená z "teroristického činu spáchaného organizovanou skupinou, ktorého výsledkom bolo úmyselné zabitie osoby" a z "nezákonného nosenia výbušných zariadení spáchaného organizovanou skupinou".



Sledkom tvrdí, že Trepovová podľa pokynov osôb operujúcich z územia Ukrajiny priniesla do kaviarne v centre Petrohradu sošku naplnenú výbušninami a odovzdala ju Maximovi Fominovi, známemu pod pseudonymom Vladlen Tatarskij. V dôsledku následného výbuchu prišiel Tatarskij o život a viac ako 30 ľudí, ktorí boli v tom čase v kaviarni, utrpelo zranenia rôznej závažnosti.



Trepovovej hrozí v prípade uznania za vinnú 20 rokov odňatia slobody.



Ruský Národný protiteroristický výbor (NAK) v pondelok obvinil z naplánovania výbuchu ukrajinské špeciálne služby a "agentov" z protikorupčnej nadácie založenej väzneným opozičným lídrom Alexejom Navaľným.



Trepovovú, ktorá bola podľa Sledkomu zadržaná už aj v minulosti za účasť na protivojnových zhromaždeniach, previezli z Petrohradu do Moskvy, kde má prokuratúra súd požiadať, aby ju dal do vyšetrovacej väzby.



Tatarskij bol jedným z najvplyvnejších vojenských blogerov a horlivým zástancom invázie Ruska na Ukrajinu. Ruské tlačové agentúry uviedli, že bomba bola ukrytá v buste s podobou blogera, ktorú mu podozrivá venovala ako dar.