< sekcia Zahraničie
Ženy demonštrovali proti údajnému nárastu rodovo motivovaného násilia
Ženy kráčali ulicami Nairobi v policajnom sprievode a držali transparenty s nápisom Prestaňte zabíjať ženy.
Autor TASR
Nairobi 1. júna (TASR) - V kenskej metropole Nairobi v pondelok protestovali stovky žien a tamojšiu vládu žiadali o prešetrenie tvrdení organizácií na ochranu práv, podľa ktorých v krajine narastá počet vrážd žien a ďalších násilných činov proti nim. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.
Organizácie za práva žien naliehavo vyzývajú kenskú vládu, aby rodovo motivované násilie vyhlásila za národnú krízu.
Ženy kráčali ulicami Nairobi v policajnom sprievode a držali transparenty s nápisom „Prestaňte zabíjať ženy“. Demonštrantky sa tiež snažili zvýšiť povedomie o správach o nedávnom náraste prípadov zmiznutia detí. Ministerka pre rodové záležitosti Hannah Wendotová minulý týždeň vyzvala na okamžité prešetrenie týchto prípadov.
Kenská polícia v máji oznámila, že zriadila jednotku na vyšetrovanie rodovo motivovaného násilia, v ktorej pôsobia analytici kriminálnej spravodajskej služby, forenzní experti, vyšetrovatelia vrážd a ďalší špecialisti.
Väčšina prípadov takéhoto násilia súvisí podľa polície s domácimi spormi, násilím zo strany intímneho partnera, sexuálnymi deliktami, napadnutiami a nevyriešenými rodinnými konfliktami.
Federácia ženských právničiek v Keni uvádza, že každý týždeň prijíma približne 70 prípadov rodovo motivovaného násilia vo svojich troch pobočkách v Nairobi, prístavnom meste Mombasa a meste Kisumu ležiacom v blízkosti Viktóriinho jazera.
Organizácie za práva žien naliehavo vyzývajú kenskú vládu, aby rodovo motivované násilie vyhlásila za národnú krízu.
Ženy kráčali ulicami Nairobi v policajnom sprievode a držali transparenty s nápisom „Prestaňte zabíjať ženy“. Demonštrantky sa tiež snažili zvýšiť povedomie o správach o nedávnom náraste prípadov zmiznutia detí. Ministerka pre rodové záležitosti Hannah Wendotová minulý týždeň vyzvala na okamžité prešetrenie týchto prípadov.
Kenská polícia v máji oznámila, že zriadila jednotku na vyšetrovanie rodovo motivovaného násilia, v ktorej pôsobia analytici kriminálnej spravodajskej služby, forenzní experti, vyšetrovatelia vrážd a ďalší špecialisti.
Väčšina prípadov takéhoto násilia súvisí podľa polície s domácimi spormi, násilím zo strany intímneho partnera, sexuálnymi deliktami, napadnutiami a nevyriešenými rodinnými konfliktami.
Federácia ženských právničiek v Keni uvádza, že každý týždeň prijíma približne 70 prípadov rodovo motivovaného násilia vo svojich troch pobočkách v Nairobi, prístavnom meste Mombasa a meste Kisumu ležiacom v blízkosti Viktóriinho jazera.