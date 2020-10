Ženy dobodali ochrankára obchodu, keď ich požiadal o nasadenie rúšok

Chicago 28. októbra (TASR) - Dvom sestrám obvineným z toho, že v nedeľu 27-krát nožom pobodali ochrankára obchodu v časti West Side amerického mesta Chicago, keď ich požiadal o nasadenie rúška a použitie dezinfekcie na ruky, nariadili v utorok väzbu bez možnosti prepustenia kaucie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Údajný útok v nedeľu večer 25. októbra spáchali dve podozrivé, Jessica Hillová (21) a Jayla Hillová (18). Ich 32-ročnú obeť hospitalizovali v kritickom stave. Uviedla to policajná hovorkyňa Karie Jamesová.



Hádka sa začala, keď ženy odmietli splniť požiadavku ochrankára, aby si nasadili rúško, a vyústila do fyzickej potýčky - jedna zo žien muža udrela. Jessica Hillová údajne vytiahla zo zadného vrecka nôž a začala muža bodať, zatiaľ čo Layla Hillová ho držala za vlasy, aby zostal na mieste. Muž bol pobodaný do hrude, chrbta a rúk.



Obe ženy polícia zatkla na mieste činu, v neďalekej nemocnici im ošetrili menšie rezné poranenia.



V utorok počas pojednávania na súde okresu Cook o prípadnom prepustení na kauciu právnička oboch sestier vyhlásila, že k pobodaniu došlo v sebaobrane. Dodala, že sestry trpia bipolárnou poruchou.



Prokuratúra uviedla, že ochrankár sa k obom ženám pred ich útokom vôbec nepriblížil.