Veda: Ženy uviaznu po nehode vo vraku auta dvakrát častejšie ako muži

Plymouth 19. mája (TASR) - Ženy môžu zostať po autonehode zaseknuté v aute až dvakrát častejšie ako muži, pričom aj ich zranenia môžu byť pre odlišnú stavbu tela rozdielne. Naznačuje to nová štúdia britských vedcov, ktorí zároveň vyzývajú na zlepšenie dizajnu a bezpečnosti automobilov. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Vedcov z britského Plymouthu inšpirovala k uskutočneniu štúdie kniha s názvom Neviditeľné ženy od Caroline Criadovej Perezovej, v ktorej sa píše o zvýšenej pravdepodobnosti zranení u žien počas dopravných nehôd. Pri bariérových skúškach, počas ktorých sa skúma odolnosť vozidla voči nárazu, sa totiž používajú skúšobné figuríny vyrobené na základe priemernej mužskej postavy.



V rámci štúdie odborníci preskúmali viac ako 70.000 pacientov, ktorých v rokoch 2012 – 2019 prijali do britských nemocníc s vážnymi zraneniami. Zistili, že hoci sú muži častejšie účastníkmi dopravných nehôd a teda aj častejšie prijímaní do nemocnice, až 16 percent žien zostane po nehode uviaznutých vo vraku auta, čo je o sedem percent viac v porovnaní s mužmi.



Ženy tiež častejšie utrpeli zranenia v oblasti chrbtice a bedier, muži zase poranenia tváre, hrude, hlavy a končatín. Podľa spoluautorky štúdie Lauren Weekesovej je to práve povaha zranení žien, ktorá im bráni dostať sa von z vraku. "Ženy sú napríklad oveľa náchylnejšie na zranenia v oblasti panvy, s ktorými sa dá z auta dostať veľmi ťažko," vysvetlila Weekesová.



Podľa vedcov môže byť jedným z faktorov aj rozdielny spôsob šoférovania mužov a žien. Ženy si napríklad počas jazdy prisúvajú sedadlo bližšie k volantu, čo im po nehode sťažuje únik z vozidla.



"Bariérové testy sú štandardizované, a preto údaje z nich by mali rovnako chrániť mužov aj ženy. Ale ako sa to dá, keď skúšobné figuríny nezodpovedajú biologickým rozdielom medzi nimi?" pýta sa Weekesová.



Vedci dúfajú, že ich štúdia pomôže výrobcom a dizajnérom áut zaviesť bezpečnostné prvky, ktoré by chránili obe pohlavia rovnako.