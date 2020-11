Ženy na celom svete vyzývajú na ukončenie domáceho násilia

Rím/Berlín 25. novembra (TASR) - Ženy na celom svete si v stredu pripomenuli Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, pričom upozorňovali na to, že lockdowny zavedené z dôvodu pandémie koronavírusu uväznili veľa žien po boku tyranov a vystavili ich väčšiemu nebezpečiu, uviedla agentúra Reuters.



Organizácia Spojených národov (OSN) uviedla, že od vypuknutia pandémie bol zaznamenaný zvýšený výskyt všetkých druhov násilia páchaného na ženách a dievčatách, pričom najviac prípadov zaznamenali hlavne v oblasti domáceho násilia.



"Násilie, ktoré páchajú muži na ženách, je tiež pandémiou, no tá tu už bola pred (korona)vírusom a po ňom tu aj zostane. Tiež si vyžaduje celosvetový a koordinovaný prístup a vynútiteľné protokoly. Aj ona postihuje veľké časti obyvateľstva všetkých vekových skupín," uviedla výkonná riaditeľka orgánu OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie žien pod názvom OSN Ženy (UN Women) Phumzile Mlambová-Ngcuková.



Minulý rok bolo obeťou sexuálneho alebo fyzického násilia zo strany svojho partnera približne 243 miliónov žien a dievčat. Tento rok údaje hovoria o náraste domáceho násilia, kyberšikany, detských manželstiev, sexuálneho obťažovania a násilia, dodala.



V tureckom Istanbule protestovali proti domácemu násiliu páchanému na ženách stovky ľudí. V Taliansku demonštrantky vystúpili pred budovou parlamentu s transparentmi s nápismi "Ak sa dotknú jednej (z nás), dotknú sa nás všetkých" a "Ženy nie sú hračky". Taliansko zaviedlo v období medzi marcom a májom jeden z najprísnejších lockdownov na svete a minulý mesiac krajina prijala nové opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu.



Španielsko si zavraždené ženy v stredu uctilo minútou ticha a podľa údajov portugalskej organizácie OMA, ktorá zaznamenáva prípady zavraždených žien, bolo v Portugalsku za rok 2020 dosiaľ zavraždených 30 žien, pričom polovica z nich bola obeťou domáceho násilia.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom týždennom podcaste uviedla, že v Nemecku "podľa štatistických údajov napadne každých 45 minút jednu ženu jej súčasný alebo bývalý partner. Sú to hrozné údaje. Každý jeden prípad má svoj vlastný strašný príbeh." Merkelová ľudí vyzvala, aby neodvracali zrak od dievčat a žien, ktoré sú obeťami násilia.