Ženy OSN: Úplná rodová rovnosť je vzdialená stovky rokov

New York 8. septembra (TASR) - Dosiahnutie úplnej rodovej rovnosti potrvá pri súčasnej miere pokroku v tejto oblasti ešte takmer 300 rokov. V štúdii, ktorá bola zverejnená v stredu, to vyhlásila štruktúra OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien pod názvom Ženy OSN (UN Women). TASR informuje na základe správy AFP.



V programe OSN s názvom Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja je stanovený cieľ dosiahnuť rodovú rovnosť do roku 2030.



Štruktúra Ženy OSN (UN Women) so sídlom v New Yorku uviedla, že priepasť pri zrovnoprávnení pohlaví prehĺbili početné krízy. "Globálne výzvy, ako napríklad pandémia COVID-19 a jej dosah, násilný konflikt, klimatická zmena, zásahy voči sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien a jeho obmedzovanie zhoršujú rodovú nerovnosť," uvádza sa spoločnom vyhlásení Žien OSN a Oddelenia OSN pre hospodárske a v sociálne záležitosti (DESA).



V správe sa píše, že pri súčasnom tempe pokroku potrvá až 286 rokov, kým zmiznú priepasti v právnej ochrane žien a mužov a odstránia sa diskriminačné zákony. Rovnocenné zastúpenie na vedúcich pozíciách na pracovisku potrvá ešte 140 rokov a najmenej 40 rokov odhaduje na dosiahnutie rovnocenného zastúpenia žien v národných parlamentoch.



Do konca roku 2022 bude podľa zverejnenej správy žiť v extrémnej chudobe (1,90 dolára na deň) okolo 383 miliónov žien a dievčat, v porovnaní s 368 miliónmi mužov a chlapcov. Do konca roku 2021 bolo nútene vysídlených 44 miliónov žien a dievčat, čo je doteraz najvyšší počet. V krajinách s právnym obmedzením interrupcií žije vyše 1,2 miliardy žien v plodnom veku.



Riaditeľka štruktúry Ženy OSN Sima Bahousová poznamenala, že "dáta ukazujú nepopierateľný úpadok" v životoch žien, a to v oblasti príjmov, bezpečnosti, vzdelávania a zdravia.