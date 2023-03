Ženy po celom svete pochodujú a demonštrujú za svoje ohrozené práva

Študenti pochodujú počas zhromaždenia k Medzinárodnému dňu žien v Miláne v Taliansku, v stredu 8. marca 2023. Foto: TASR/AP

Madrid 8. marca (TASR) - Ženy po celom svete sa v stredu masovo vydávajú do ulíc, aby na Medzinárodný deň žien (MDŽ) bránili svoje práva, ktoré sú čoraz viac napádané. TASR informuje podľa agentúry AFP.Pri príležitosti MDŽ sa v hlavných mestách štátov konajú pochody, zhromaždenia a demonštrácie. Napríklad v španielskej metropole Madrid bývajú široké bulváre plné fialovej farby, ktorá sa často spája s právami žien.Pochody sa už v stredu konali v Thajsku a Indonézii. Niekoľko desiatok žien pred parlamentom podporilo schválenie očakávaného zákona na ochranu pomocníčok v domácnostiach.Dôvodov na protesty žien je veľa: vláda Talibanu v Afganistane zakázala ženám študovať na univerzitách, Irán po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej tvrdo potláča odpor, v USA obmedzili právo na interrupciu a na Ukrajine ženy tragicky ovplyvňuje vojna.Pokrok v právach žien, vyhlásil v pondelok 6. marca generálny tajomník OSN António Guterres. Na dosiahnutie rodovej rovnosti by sme pri takomto tempe vývoja potrebovali ďalšie tri storočia, povedal.upozornil Guterres. Poukázal na Afganistan, kdeAfganské univerzity sa v pondelok po zimnej prestávke znovu otvorili, ale do tried sa vrátili iba muži, pretože úrady ovládané Talibanom stále zakazujú ženám vyššie vzdelanie.Európska únia v predvečer MDŽ zaviedla sankcie proti afganským jednotlivcom a subjektom, ktoré sú zodpovedné za násilie proti ženám a za porušovanie ich práv. Sú tiež namierené proti predstaviteľom z piatich ďalších krajín - Iránu, Ruska, Južného Sudánu, Mjanmarska a Sýrie.V Európe sa budú konať pochody v mnohých krajinách vrátane Francúzska, kde budú demonštranti v približne 50 mestách žiadať. Protesty sa zameriavajú aj proti nepopulárnej dôchodkovej reforme, ktorá je nespravodlivá voči ženám.V Londýne si Múzeum Madame Tussaudovej pripomenie MDŹ odhalením novej voskovej figuríny politickej aktivistky a líderky sufražetiek Emmeline Pankhurstovej.V Pakistane pochody kritizujú ako propagovanie liberálnych západných hodnôt a nerešpektovanie náboženského a kultúrneho cítenia. Tamojší organizátori museli vybojovať na súdoch mnoho sporov, aby presadili demonštrácie.Na komunistickej Kube zatkli aktivistov žiadajúcich povolenie na demonštrácie. Feministické organizácie preto vyzvali ľudí, aby sa "pridali k virtuálnemu pochodu" na sociálnych sieťach a upozornili tým na rodové násilie a na vraždy žien.