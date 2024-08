Ženy si musia zakryť tvár a muži nosiť bradu, tvrdí zákon Talibanu

Kábul 23. augusta (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban tento týždeň uzákonilo dlhý súbor pravidiel v oblasti morálky. Na ich základe sú ženy povinné zakrývať si tvár, muži si nesmú holiť bradu a vynechávať modlitby a náboženské pôsty a vodiči áut nesmú púšťať hudbu, uviedlo ministerstvo spravodlivosti. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Pravidlá, ktoré sú v súlade s islamským právom šaría, presadzuje ministerstvo morálky, oficiálne nazývané Ministerstvo pre prevenciu neresti a šírenie cnosti. Vychádzajú z dekrétu najvyššieho duchovného vodcu Talibanu Hajbatulláha Achúndzádu z roku 2022 a teraz boli oficiálne uzákonené, uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti.



Skupiny na ochranu práv a mnohé štáty ostro kritizujú Taliban za obmedzenia práv žien a slobody prejavu. Západ vrátane USA vyhlasuje, že oficiálne uznanie vlády Talibanu je nemožné, kým hnutie nezmení postoj k právam žien a neumožní dievčatám študovať na stredných školách.



Taliban však tvrdí, že rešpektuje práva žien v súlade so svojou interpretáciou islamského práva a miestnych zvykov. Ide podľa neho o vnútorné záležitosti, ktoré by sa mali riešiť na miestnej úrovni.



Najnovší zákon o morálke pozostáva z 35 článkov a bol oficiálne prijatý a zverejnený v stredu po tom, ako ho ratifikoval vodca Talibanu. "Podľa tohto zákona je ministerstvo (pre prevenciu neresti a šírenie cnosti) povinné podporovať dobro a potierať zlo v súlade s islamskou šaríou," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva spravodlivosti.



Za porušenie predpisov hrozia tresty, ktoré zahŕňajú "rady, varovania pred božím trestom, konfiškáciu majetku, zadržanie na jednu hodinu až tri dni vo verejných väzniciach a iné primerané tresty," dodalo ministerstvo. Ak by tieto opatrenia neviedli k náprave správania jednotlivca, bude podaný návrh na ďalšie konanie na súd.



Zákony tiež nariaďujú vodičom vozidiel, aby neprepravovali ženy bez mužského sprievodu. Od médií vyžadujú, aby dodržiavali právo šaría, a zakazujú zverejňovanie fotografií, na ktorých sú zobrazené živé bytosti.