Ženy v Afganistane protestujú za rovnaké práva

Kábul 4. septembra (TASR) - Malá skupina Afganiek protestovala za rovnaké práva pre ženy neďaleko prezidentského paláca v Kábule v piatok, informovala agentúra AP.



Protest v Kábule bol druhou demonštráciou žien za posledný týždeň. Približne 20 žien s mikrofónmi sa zhromaždilo pred ozbrojenými talibmi, ktorí protest povolili.



Demonštrantky požadovali prístup žien k vzdelaniu, právo vrátiť sa do zamestnania a podieľať sa na spravovaní krajiny. Na jednom z ich transparentov bolo napísané "sloboda je naše moto. Sme naňho hrdé".



Jeden z talibanských ozbrojencov sa vybral do davu, podľa svedkov však bol nahnevaný na okoloidúcich, ktorí sa pristavili pri demonštrácii, pričom so samotnými protestujúcimi ženami problém nemal.



Militantné hnutie Taliban v priebehu posledného mesiaca ovládlo väčšinu Afganistanu, zatiaľ čo americké vojská sa po dvadsiatich rokoch vojny stiahli z krajiny. Taliban prisľúbil, že vytvorí umiernenejšiu vládu než keď bol naposledy pri moci v rokoch 1996-2001. Nová vláda má vzniknúť na inkluzívnom princípe, pripomína agentúra.