Európska komisia: Ženy v EÚ zarobili v priemere o 13 % menej ako muži

Brusel 15. novembra (TASR) - Ženy v EÚ stále zarábajú menej ako muži, pričom priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ je 13 percent. Uviedla v stredu Európska komisia (EK) pri príležitosti Dňa rovnosti odmeňovania. Tento rok pripadá na 15. novembra, informuje spravodajca TASR.



EK spresnila, že podľa tohto rozdielu zarobí žena 87 centov z každého eura, zarobí muž. Dátum Dňa rovnosti odmeňovania symbolizuje, koľko dní navyše musia ženy odpracovať do konca roka, aby zarobili to, čo muži v tom istom roku.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová Deň rovnosti odmeňovania označili za pripomienku potreby pokračovať v úsilí odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.



"Rovnaká odmena za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je jedným zo základných princípov EÚ. Bola stanovená v Rímskej zmluve v roku 1957," uviedli. Pokrok v odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov podľa nich stagnuje, pričom rodové stereotypy naďalej ovplyvňujú ženy a mužov vo všetkých sférach života vrátane pracoviska.



EK pracuje na presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ. Tento rok začiatkom júna vstúpila do platnosti smernica o transparentnosti odmeňovania. Podľa nej si zamestnanci budú môcť uplatniť svoje právo na rovnakú odmenu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom práva na informácie o odmeňovaní. Ľudia, ktorí preukážu platovú diskrimináciu na základe pohlavia, musia dostať nápravu za neplatenú prácu a dostať za ňu spravodlivú odmenu.



Smernica tiež pomáha zamestnávateľom posúdiť, či v praxi ich mzdové štruktúry spĺňajú zásadu rovnakej odmeny. Členské štáty majú tri roky na jej zavedenie do vnútroštátneho práva.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)