Ženy v Izraeli protestujú proti obmedzovaniu svojich práv

Jeruzalem 19. júla (TASR) - Stovky protestujúcich sa v utorok zhromaždili pred rabínskymi súdmi v izraelských mestách Tel Aviv a Rehovot, aby protestovali proti krokom vládnej koalície a jej stúpencov, ktoré podľa nich poškodzujú práva žien.



Ako informoval spravodajský web Times of Israel (TOI), niekoľko protestujúcich zo skupiny Budovanie alternatívy pre ženy sa snažilo dostať do budovy rabínskeho súdu v Tel Avive.



TOI objasnil, že minister pre náboženské záležitosti Michael Malkieli tento týždeň predložil návrh zákona, ktorého cieľom je dať rabínskym súdom právomoc rozhodovať o výživnom na deti, čo však odporuje rozhodnutiu izraelského Najvyššieho súdu z roku 2019.



Odporcovia zmien tvrdia, že ide o pokus ohroziť práva žien, ktoré by podľa nich boli na rabínskom súde ohrozené, pretože súbor židovského náboženského práva halacha uprednostňuje mužov.



Vláda premiéra Benjamina Netanjahua bola opakovane kritizovaná za svoju politiku voči ženám - vrátane nízkeho počtu žien na vedúcich pozíciách vo vládnej koalícii.



Minulý týždeň napr. Netanjahuova koalícia predložila návrh zákona na reorganizáciu celoštátneho úradu na presadzovanie rodovej rovnosti. Kritici tvrdia, že tento krok zbaví tento úrad nezávislosti a namiesto toho ho podriadi rozmarom politikov.



TOI tiež pripomenul, že nová smernica o štátnej službe pred časom zrušila prax používania mužských a ženských prípon pri zverejňovaní pracovných ponúk a nariadila, aby sa používal len tvar v mužskom rode.



Koaličná dohoda medzi stranami Náboženský sionizmus (ha-Cionut ha-Dati) a Jednota (Likud) obsahovala aj klauzulu, že Izrael nepodpíše Istanbulský dohovor - medzinárodnú zmluvu určenú na boj proti rodovo podmienenému násiliu.



TOI dodal, že ministerka pre podporu žien May Golanová bola terčom kritiky za to, že uprednostňuje lojalitu k vládnej koalícii pred podporou právnych noriem, ktoré ženy chránia a presadzujú ich práva.



V marci táto ministerka hlasovala proti návrhu zákona, ktorý by zaviedol elektronický monitorovací systém na sledovanie páchateľov domáceho násilia. Odborníci a zástancovia tohto opatrenia pritom tvrdia, že takéto monitorovanie by zachránilo ľudské životy.



Pokrok v prijímaní tohto návrhu zákona sa však dramaticky spomalil, keď krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vyhlásil, že návrh musí byť vyváženejší, aby chránil aj práva obvinených z páchania tohto druhu trestnej činnosti.



TOI pripomenul, že ultraortodoxné strany v izraelskej vládnej koalícii nedovoľujú ženám, aby kandidovali do volených funkcií.