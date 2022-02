Ženy v Kuvajte môžu ísť do armády len s povolením muža,nesmú mať zbraň

Kuvajt 17. februára (TASR) - Ženy v Kuvajte môžu po novom vstúpiť do armády len s povolením muža a nesmú nosiť zbraň. Rozhodlo o tom tamojšie ministerstvo obrany, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Príslušníčky kuvajtskej armády budú musieť nosiť pokrývku hlavy. Tieto správy vyvolali v krajine kontroverzie, mnohí opisujú tento krok vlády ako "jeden krok vpred a dva kroky späť". Ženy majú povolené vstúpiť do armády od októbra.



"Neviem prečo zaviedli tieto opatrenia na vstup do armády," povedala učiteľka a členka výboru žien Kuvajtskej futbalovej asociácie Ghádir Chástíová. Dodala, že ženy dnes v Kuvajte pracujú vo všetkých oblastiach vrátane polície.



Tieto opatrenia zaviedla vláda po tom, čo minister obrany Hamad Džábir Alí Sabáh čelil kritike konzervatívneho poslanca Hamdána Ázmího, ktorý tvrdil, že ženy z podstaty nepatria do armády.



Aktivistka Lúlwa Sálihová Mulláová označila tento krok vlády za "diskriminačný a protiústavný". Avizovala, že v danej veci podnikne právne kroky.



Len nedávno protestovali v Kuvajte desiatky ľudí proti zákazu cvičenia jogy pre ženy, ktoré je podľa konzervatívnych poslancov nevhodné. Oproti iným štátom v oblasti Perzského zálivu je Kuvajt známy veľmi aktívnym dianím na politickej scéne, keď poslanci často kritizujú nariadenia vlády. Ženy v Kuvajte získali volebné právo v roku 2005, avšak vo vládnych funkciách či v parlamente majú malé zastúpenie.