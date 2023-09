Desaťtisíce žien vyšli do ulíc miest v krajinách Latinskej Ameriky

Mexiko/Buenos Aires 29. septembra (TASR) - Desaťtisíce žien vyšli vo štvrtok do ulíc miest v krajinách Latinskej Ameriky, aby si pochodmi pripomenuli Medzinárodný deň bezpečných interrrupcií, informovala v piatok agentúra AP.



V Mexiku účastníci a účastníčky pochodu oslavovali nedávne rozhodnutie tamojšieho Najvyššieho súdu, ktorý interrupcie dekriminalizoval na federálnej úrovni a stanovil, že vnútroštátne zákony zakazujúce tento postup sú protiústavné a porušujú práva žien. Na základe tohto verdiktu federálne zdravotnícke inštitúcie budú vykonať interrupciu každému, kto o to požiada.



Ženy v meste Mexiko niesli transparenty s nápismi "Je to moje rozhodnutie" a mávali zelenými šatkami, ktoré sa v Latinskej Amerike stali symbolom hnutia za právo na interrupciu - tzv. zelenej vlny.



Pochody v Argentíne mali skôr ponurý tón. Argentínske feministky, ktoré už presadili rozšírenie práv na interrupcie, sa totiž obávajú, že prezidentské voľby v októbri môžu súčasný stav zásadne zmeniť. Za favorita volieb je považovaný Javier Milei, odporca potratov a popierač globálneho otepľovania.



Milei je aj proti povinnej sexuálnej výchove na školách i bezplatnej zdravotnej starostlivosti pri zmene pohlavia. Uviedol, že voľby vyhrá, usporiada referendum o zrušení celoštátnej dekriminalizácie interrupcií schválenej Kongresom v roku 2022.



Rádio Sloboda (RFE/RL) vo svojom príspevku konštatovalo, že zatiaľ čo sa Spojené štáty, Rusko a niektoré európske krajiny snažia obmedziť reprodukčné práva žien, v Latinskej Amerike badať opačný trend.



V posledných rokoch latinskoamerickí aktivisti presadzovali rozšírenie práv na interrupcie v Mexiku, Argentíne, Kolumbii a Ekvádore. Zároveň je však interrupcia úplne zakázaná v Salvádore, Nikarague a Dominikánskej republike, a to aj v prípadoch, keď je ohrozený život ženy.



Okrem reprodukčných práv demonštranti počas štvrtkových pochodov upozorňovali i na problém rodovo podmieneného násilia v Latinskej Amerike a situáciu LGBT+ ľudí.