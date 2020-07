Ženy v Turecku sa obávajú odstúpenia Ankary od Istanbulského dohovoru

Ankara 26. júla (TASR) - Ženy v rôznych mestách Turecka sa v nedeľu zišli na zhromaždeniach na podporu Istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách. Stalo sa tak v situácii, keď sa v Turecku zvyšujú obavy z možného odstúpenia Ankary od tohto dohovoru Rady Európy. Informovala o tom agentúra AFP.



Dnešné demonštrácie sú súčasne súčasťou rastúceho hnevu v Turecku, ktorý súvisí so zvyšujúcim sa počtom prípadov násilia páchaného na ženách vrátane nedávnej vraždy študentky univerzity Pinar Gultekinovej.



Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy aj ako Istanbulský dohovor, je prvým záväzným nástrojom na svete zameraným na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na ženách - od znásilnenia po zmrzačenie ženských pohlavných orgánov.



Turecko tento dokument ratifikovalo v roku 2012. Po tom, ako sa v médiách v Turecku objavili špekulácie o tom, že Turecko by od neho mohlo odstúpiť, podpredseda vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Numan Kurtulmuš začiatkom júla označil podpísanie dohovoru za "zlé" a navrhol, aby Turecko od neho odstúpilo.



"Ak nám tento dohovor vezmú, všetky ženy budú vydané na milosť a nemilosť," uviedla v Ankare pre agentúru AFP Cansu Ertašová z miestneho združenia žien. Dodala, že odstúpením od Istanbulského dohovoru "štát odmietne zodpovednosť, ktorú má" za ochranu žien.



Miestne médiá v Istanbule informovali, že polícia tamojším ženám zabránila vo vstupe do parku, kde chceli mať svoj míting, a tak sa desiatky žien rozhodli pre pochod ulicami štvrte Bešiktaš, pričom skandovali, že z ulíc alebo námestí neodídu.



Turecko síce ratifikovalo Istanbulský dohovor a prijalo aj zákon na ochranu žien, ale tieto dokumenty nie sú implementované dôsledne, takže ženy v Turecku sú často vystavené násiliu zo strany svojich bývalých partnerov, manželov alebo príbuzných.



Skupina Zastavíme vraždy žien informovala, že v prvej polovici roku 2020 bolo mužmi zabitých 146 žien. Podľa tohto zdroja bolo minulý rok v Turecku usmrtených 474 žien. V roku 2018 ich bolo 440.



Protesty v Turecku prichádzajú po tom, ako poľský minister spravodlivosti Zbigniew Žiobro počas víkendu uviedol, že jeho krajina začne v pondelok prípravy na formálny proces odstúpenia od Istanbulského protokolu.



Agentúra Reuters napísala, že v piatok večer sa vo Varšave i ďalších poľských mestách konali protesty proti plánom vlády odstúpenie od Istanbulského dohovoru. Zúčastnili sa na nich tisíce ľudí, najmä však ženy.



"Cieľom je legalizovať domáce násilie," uviedla podľa Reuters jedna z organizátoriek protestu vo Varšave, Magdalena Lempartová.