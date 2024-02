Ženy žalujú FBI pre zlyhanie v prípade sexuálneho delikventa Epsteina

New York 15. februára (TASR) - Dvanásť žien podalo v stredu žalobu na americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) tvrdiac, že dostatočne nevyšetril obvinenia voči zosnulému americkému finančníkovi a sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Obete, uvádzané v súdnych dokumentoch všetky len ako Jane Doe, tvrdia, že FBI tieto obvinenia "dostatočne nevyšetrila" a ignorovala Epsteinov sexuálny záujem o neplnoleté dievčatá.



"Federálny úrad pre vyšetrovanie viac ako 20 rokov umožňoval Jeffreymu Epsteinovi obchodovanie so sexom a pohlavne zneužívať mnohé deti a mladé ženy tým, že nerobil prácu, ktorú od neho Američania očakávali," píše sa v texte žaloby podanej na federálnom súde v New Yorku.



Žalobkyne žiadajú bližšie nešpecifikovanú výšku odškodného a náhradu škody.



Súd v New Yorku začal v januári zverejňovať odtajnené dokumenty súvisiace s prípadom Epsteina. V približne 1000-stranovom spise sa spomínajú mená bývalých prezidentov USA Billa Clintona a Donalda Trumpa či britského princa Andrewa. Clintona ani Trump však v tomto prípade neboli obvinení zo žiadneho pochybenia.



V dokumentoch sa spomína zhruba 150 ľudí vrátane množstva Epsteinových spolupracovníkov, politikov, obchodníkov a obetí, ktoré boli pôvodne identifikovaní len ako Jane Doe alebo John Doe — tieto sa bežne používajú v prípade, ak skutočná identita osoby nie je známa alebo sa zámerne zatajuje.



Dokumenty sú súčasťou žaloby, ktorú v roku 2015 podala Američanka Virginia Guiffreová na bývalú Epsteinovu priateľku Ghislaine Maxwellovú, odsúdenú na 20 rokov za to, že Epsteinovi pomáhala pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich pohlavne zneužívali.



Epstein po zadržaní v auguste 2019 spáchal vo väzbe samovraždu. Vo väzení čakal na súdny proces pre obvinenia z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete. Za pedofilné trestné činy si v roku 2008 na Floride odpykal 13 mesiacov väzenia.